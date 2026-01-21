İstanbul\'da 450 Bin Ücretsiz Kanser Taraması

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığınca 2025'te kent genelinde 450 bin kişiye ücretsiz kanser taraması yapıldı.

Sağlık Bakanlığının Ulusal Kanser Tarama Programı kapsamında, İlçe Sağlık Müdürlükleri, Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM) ve Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) ile 23 farklı noktada bulunan Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezlerinde (KETEM) ücretsiz meme, rahim ağzı ve kalın bağırsak kanser taramaları hizmeti veriliyor.

Taramalar, meme, serviks (rahim ağzı) ve kolorektal kanser gruplarında yapılıyor.

Meme kanseri 40-69 yaş aralığındaki kadınlarda 2 yılda bir mamografi çekimiyle, rahim ağzı kanseri 30-65 yaş aralığındaki kadınlarda 5 yılda bir HPV-DNA testiyle, kolorektal kanserler ise 50-70 yaş aralığındaki kadınlarda ve erkeklerde 2 yılda bir dışkıda gizli kan testiyle (GGK) uygulanıyor.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'da 201 farklı ülkeden gelen vatandaşlara sağlık hizmeti sunulduğunu kaydetti.

Sağlıkta Dönüşüm Projesi kapsamında altyapının güçlendirildiği, personel sayısının artırıldığı ve nitelikli insan kaynağının sisteme kazandırıldığı kentte üst düzey sağlık hizmeti sunulduğunu belirten Güner, uzman hekimlerle kentte gece gündüz demeden 7 gün 24 saat esasına göre çalıştıklarını söyledi.

Güner, koruyucu sağlık hizmetlerine öncelik verildiğini, hastalanmadan önce risklerin tespit edilmesinin hedeflendiğini, bu nedenle birinci basamak sağlık hizmetlerinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

2018'den bu yana 2 milyon kişiye kanser taraması yapıldı

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun öncülüğünde yürütülen "Koruyan, Üreten ve Geliştiren Sağlık Modeli" sayesinde sağlıklı bir Türkiye Yüzyılı'nın inşa edilmeye çalışıldığını vurgulayan Güner, bu model doğrultusunda özellikle kanser taramalarına ağırlık verildiğine işaret etti.

Güner, kolon, rahim ağzı ve meme kanseri olmak üzere 3 farklı alanda düzenli taramaların İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde yapıldığını ve tarama sonucunda riskli bulunan kişilerin tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin ileri düzey uzman hekimler tarafından planlandığını anlattı.

Bu yıl hayata geçirilen yapay zeka destekli sistemler sayesinde uygun hastanın uygun hekime yönlendirildiğini dile getiren Güner, "İstanbul'da 2018 yılından bu yana yaklaşık 2 milyon kişiye tarama yapıldı. Bu taramalar sonucunda yaklaşık 9 bin erken tanı konuldu." dedi.

Güner, erken tanı sayesinde ağır tedavilere gerek kalmadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Kişiler herhangi bir şikayet yaşamadan taramaya geliyor. Risk erken aşamada tespit edildiği için kemoterapi veya radyoterapiye gerek kalmadan, basit cerrahi müdahalelerle sağlığına kavuşabiliyor. 2025 yılı taramalar açısından son derece verimli geçti. İstanbul'da 2025'te 450 bin kanser taraması yapıldı. Bu taramalar sayesinde hiçbir kanser şüphesi olmayan yaklaşık 1000 kişide erken evrede kanser tespit edildi ve tedavileri planladık."

Birinci basamak sağlık hizmetlerinde vatandaşlara doğrudan ulaşıldığını vurgulayan Güner, 2025'in ana mottosunun "vatandaş başvurmadan vatandaşın yanına gitmek" olduğunu, bu kapsamda aile hekimlerinin bireyleri tek tek arayarak kanser taramaları, çocukluk çağı aşıları, otizm taramaları ve toplu kan taramaları için davet ettiğini söyledi.

Doç. Dr. Güner, erken teşhisin yalnızca bireyin değil, ailesinin ve yakın çevresinin de yaşam kalitesini koruduğunu sözlerine ekledi.