İstanbul'da Alacak Verecek Meselesi Kanlı Bitti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

İstanbul'da Alacak Verecek Meselesi Kanlı Bitti

İstanbul\'da Alacak Verecek Meselesi Kanlı Bitti
03.02.2026 12:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenler'de iş ortakları İsmail Akın ve Şükrü Yılmaz alacak yüzünden silahlı saldırıda bulundu.

İstanbul'un Esenler ilçesinde alacak verecek meselesinden çıkan tartışma sırasında kurşunların hedefi olan şahısla intihar eden iş ortağının cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.

Esenler ilçesi Tuna Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın giriş katında bulunan bir iş yerinde saat 17.15 sıralarında yangın çıkmış, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilmiş, yapılan incelemelerde iş yerinde silahla vurulan 2 kişinin cansız bedeni bulunmuştu. Polisin yaptığı incelemede aralarında alacak verecek meselesinden husumet bulunan İsmail Akın'ın Şükrü Yılmaz'ı vurduktan sonra aynı silahla intihar ettiği öğrenilmişti. Akın ile Yılmaz'ın bir süre önce yanan iş yerini ortak olarak işlettikleri, aralarında bu konudan alacak verecek meselesi yüzünden husumet olduğu ortaya çıkmıştı.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Akın ve Yılmaz'ın cenazeleri Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Cenazeler otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailelerine teslim edildi. Şükrü Yılmaz'ın memleketi Kastamonu'nda toprağa verileceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Şükrü Yılmaz, İsmail Akın, İstanbul, 3. Sayfa, Esenler, Cinayet, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da Alacak Verecek Meselesi Kanlı Bitti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu Hepsini ateşe verdi Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu! Hepsini ateşe verdi
Netanyahu’dan İran’a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek Netanyahu'dan İran'a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek
Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı
Başsavcı Gürlek’in açtığı dava sonuçlandı: CHP’li isimler 300 bin TL ödeyecek Başsavcı Gürlek'in açtığı dava sonuçlandı: CHP'li isimler 300 bin TL ödeyecek
Kırmızı kart Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli’de olanlar oldu Kırmızı kart! Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli'de olanlar oldu
Fenerbahçe’nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi

12:34
Barış Akarsu’nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt
Barış Akarsu'nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt
12:12
Kız grubundan kan donduran zorbalık İstediklerini alamayınca şiddete başvurdular
Kız grubundan kan donduran zorbalık! İstediklerini alamayınca şiddete başvurdular
11:54
Başkenti vuran dron, bir aileyi dakikalar içinde yok etti
Başkenti vuran dron, bir aileyi dakikalar içinde yok etti
11:47
Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi
Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi
11:13
Enflasyon neden yüksek geldi Bakan Şimşek tek bir nedene bağladı
Enflasyon neden yüksek geldi? Bakan Şimşek tek bir nedene bağladı
10:19
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 13:00:17. #7.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da Alacak Verecek Meselesi Kanlı Bitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.