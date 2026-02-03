İstanbul\'da Alacak Verecek Meselesi Kanlı Bitti

İstanbul'un Esenler ilçesinde alacak verecek meselesinden çıkan tartışma sırasında kurşunların hedefi olan şahısla intihar eden iş ortağının cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.

Esenler ilçesi Tuna Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın giriş katında bulunan bir iş yerinde saat 17.15 sıralarında yangın çıkmış, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilmiş, yapılan incelemelerde iş yerinde silahla vurulan 2 kişinin cansız bedeni bulunmuştu. Polisin yaptığı incelemede aralarında alacak verecek meselesinden husumet bulunan İsmail Akın'ın Şükrü Yılmaz'ı vurduktan sonra aynı silahla intihar ettiği öğrenilmişti. Akın ile Yılmaz'ın bir süre önce yanan iş yerini ortak olarak işlettikleri, aralarında bu konudan alacak verecek meselesi yüzünden husumet olduğu ortaya çıkmıştı.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Akın ve Yılmaz'ın cenazeleri Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Cenazeler otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailelerine teslim edildi. Şükrü Yılmaz'ın memleketi Kastamonu'nda toprağa verileceği öğrenildi. - İSTANBUL