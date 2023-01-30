İstanbul'da asker eğlencesinde korkutan anlar: Kimi kavga etti, kimi meşalelerle dans etti - Son Dakika
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İstanbul'da asker eğlencesinde korkutan anlar: Kimi kavga etti, kimi meşalelerle dans etti

30.01.2023 10:18
İstanbul'da asker eğlencesinde korkutan anlar: Kimi kavga etti, kimi meşalelerle dans etti

Celp döneminin gelmesiyle birlikte asker uğurlamak için Kağıthane'de eğlence düzenleyen iki grup tekme ve yumruklarla birbirine girdi.

Celp döneminin gelmesiyle birlikte asker uğurlamak için Kağıthane'de eğlence düzenleyen iki grup tekme ve yumruklarla birbirine girdi. Eğlencelerde yüksek sesli müzikler eşliğinde oynayan gruplar çevreye rahatsızlık verirken, ellerinde meşalelerle tehlikeli danslar yapan gençler ise yürekleri ağza getirdi.

Celp döneminin gelmesiyle birlikte İstanbul'un çeşitli ilçelerinde asker uğurlama eğlenceleri düzenledi. Bu çerçevede Kağıthane'nin Çağlayan, Harmantepe, Gültepe, Çeliktepe, Nurtepe ve Hamidiye Mahallelerinde toplanan gruplar, yüksek sesli müzikler eşliğinde birbirleriyle karşılıklı oynayarak çevreye rahatsızlık verdi Ellerine meşaleler alan bazı gençler ise tehlikeli danslarıyla adeta yürekleri ağza getirdi.

Asker eğlencesinde kavga

Çağlayanda düzenlenen bir asker eğlencesinde ise husumetli olduğu iddia edilen iki grup, tekme ve yumruklarla birbirine girdi. Tehlikeli asker eğlencelerini cep telefonlarıyla kaydeden gruplar o anları bir de sosyal medyada paylaştı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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İstanbul'da asker eğlencesinde korkutan anlar: Kimi kavga etti, kimi meşalelerle dans etti İstanbul'da asker eğlencesinde korkutan anlar: Kimi kavga etti, kimi meşalelerle dans etti Düğün salonundaki kavga sokağa taştı, o anlar kameraya yansıdı Düğün salonundaki kavga sokağa taştı, o anlar kameraya yansıdı

Kağıthane, İstanbul, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da asker eğlencesinde korkutan anlar: Kimi kavga etti, kimi meşalelerle dans etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da asker eğlencesinde korkutan anlar: Kimi kavga etti, kimi meşalelerle dans etti - Son Dakika
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