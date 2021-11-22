İstanbul'da bin 730 parça tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika

İstanbul'da tarihi eser kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda bin 730 parça tarihi eser ele geçirildi.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak yollarla tarihi eser toplayan, satan ve yurt dışına çıkarmaya çalışan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ümraniye'de bir adreste tarihi eser niteliği taşıyan çok sayıda obje olduğu bilgisini alan polis, söz konusu adrese baskın düzenledi.

Adreste yapılan aramalarda 774'ü Helenistik-Roma-Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen sikke, 532'si Paleolitik çağa ait olduğu değerlendirilen deniz canlıları fosilleri, 50'si kama ve bıçak ile 374'ü Osmanlı dönemlerine ait metal para olmak üzere toplam 1730 parça çeşitli form ve biçimde tarihi obje ele geçirildi.

Operasyonda yakalanarak gözaltına alınan bir şüpheli hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu gereğince adli işlem yapıldığı öğrenildi.