Haber verilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaynak: AA

D-100 Karayolu, Kemal Şahin, İstanbul, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bir aracın önce otomobile ardından otobüs durağına çarpması sonucu 5 kişi yaralandı - Son Dakika

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