Cuma hutbesinde "Benim iki tane silahım ağzına kadar dolu" ifadelerini kullanan imam açığa alındı - Son Dakika
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Cuma hutbesinde "Benim iki tane silahım ağzına kadar dolu" ifadelerini kullanan imam açığa alındı

23.05.2023 17:46

Diyanet İşleri Başkanlığı, İstanbul'da bir camide cuma hutbesinde "28 Mayıs akşamı silahlarınızı ayarlayın, benim iki tane silahım ağzına kadar dolu" diyen imamı açığa aldı.

İstanbul Sultangazi'deki Cebeci Camisi imamı Murat Gündoğdu'nun cuma namazı hutbesinde sarf ettiği "28 Mayıs akşamı silahlarınızı ayarlayın, benim iki tane silahım ağzına kadar dolu" sözleri büyük tepki çekti.

AÇIĞA ALINDI

Diyanet İşleri Başkanlığı, İstanbul'un Sultangazi ilçesindeki camide kaydedilen görüntülerle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında cami imamını açığa aldı.

GÖRÜNTÜLER İÇİN SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Diyanet İşleri Başkanlığı, sosyal medyada yayılan görüntülere ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurmuştu. Söz konusu görüntülerin ardından açıklama yapan imam ise "Devletin başındaki adam kim olursa olsun ben her zaman devlet büyüklerine dua eden bir adamım. Bugün hutbenin konusu da gaziler ve şehitler ile alakalıydı. Biz kafatası milliyetçisi de değiliz. Allah için Türk ay yıldızlı bayrağımızın altında bütün etnik gruplar yaşıyor. Bizim Alevi, Kürt, Sünni ile bir sıkıntımız yok. Biz provokatif eylem yapma peşinde değiliz. Cemaatimiz bizi biliyor" demişti.

Kaynak: AA
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Diyanet İşleri Başkanlığı, Sultangazi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cuma hutbesinde 'Benim iki tane silahım ağzına kadar dolu' ifadelerini kullanan imam açığa alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cuma hutbesinde "Benim iki tane silahım ağzına kadar dolu" ifadelerini kullanan imam açığa alındı - Son Dakika
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