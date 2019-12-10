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İstanbul'da bir kişi silahla yaralandı

6 saat önce

Sarıyer'de silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'da bir kişi silahla yaralandı, System.String[]

Sarıyer'de silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.


Alınan bilgiye göre, İstinye Mahallesi Şehit Halil İbrahim Caddesi'nde henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, Ali Keskin'e silahla ateş etti.


Yaralanan Keskin, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Polis, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Ali Keskin, İstinye, Sarıyer, Keskin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 05:58 Kaynak: AA
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