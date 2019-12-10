İstanbul'da bir kişi silahla yaralandı
6 saat önce
Sarıyer'de silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 05:58 Kaynak: AA
Sarıyer'de silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, İstinye Mahallesi Şehit Halil İbrahim Caddesi'nde henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, Ali Keskin'e silahla ateş etti.
Yaralanan Keskin, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Polis, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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