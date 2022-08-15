İstanbul'da Etkili Olan Sağanak Bazı Bölgelerde Su Baskınlarına Neden Oldu

Haber: FAHRETTİN ÖZTÜRK - Kamera: SADIK KARAKULOĞLU

İstanbul'da bu sabah saatlerinde etkisini gösteren şiddetli yağış, bazı bölgelerde su baskınlarına neden oldu. Mecidiyeköy viyadüğünde, kanalizasyon tıkanıklığı nedeniyle su birikintisi oluştu. Trafiğin aksamasına neden olan su birikintisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerinin çalışmaları sonucunda kısa sürede giderildi.

İstanbul'da beklenen sağanak, bu sabah saatlerinde etkili oldu. Bu akşam saat 18: 00'a kadar devam etmesi beklenen şiddetli yağışlar nedeniyle kentin bazı bölgelerinde cadde ve sokakları su bastı. Su birikintilerinin meydana geldiği caddelerde trafik durma noktasına geldi. Bazı ev ve iş yerlerinde de bu baskını yaşandı.

TRAFİKTEKİ AKSAMAYI TRAFİK POLİSLERİ ÖNLEDİ

Mecidiyeköy viyadüğünde, su birikintisinin meydana geldiği noktada trafik durma noktasına geldi. Trafikteki aksamanın giderilmesi için çeşitli noktalarda görevlendirilen trafik polisleri, birikintinin içindeki araçlara yardımcı oldu.

İBB YOL BAKIM EKİPLERİNİN ÇALILMASI SONUCU SU BİRİKİNTİSİ GİDERİLDİ

Su birikintilerinin yaşandığı caddelerde İBB Yol Bakım ve Koordinasyon Merkezi ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sonucunda kanalizasyonda meydana gelen tıkanıklık giderilerek caddedeki su birikintisi sorunu çözüldü.