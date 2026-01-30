İstanbul'da Çete Operasyonu: 10 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
İstanbul'da Çete Operasyonu: 10 Şüpheli Yakalandı

30.01.2026 12:21
Yeni nesil çetelerle bağlantılı 10 şüpheli, eş zamanlı operasyonla yakalandı. Suçları arasında...

İstanbul ve yurt genelinde çok sayıda suça karıştıkları tespit edilen ve yeni nesil sokak çetelerine mensup oldukları iddia edilen 10 şüpheli, eş zamanlı operasyonla yakalandı. Eylem emrini hakkında kırmızı bülten kararı bulunan ve yurt dışında firari olan çete elebaşından aldıkları anlaşılan şüphelilerin saldırılarda çalıntı araç ve motosiklet kullandıkları, 'kasten öldürme', 'kasten yaralama', 'yağma', 'yağma amaçlı iş yeri kurşunlama' ve 'tehdit' gibi suçları gerçekleştirdikleri belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma doğrultusunda yeni nesil motosikletli suç çetelerine yönelik geniş çaplı çalışma gerçekleştirdi. İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde ve uluslararası alanda suç faaliyetlerinde bulunan, liderliğini hakkında kırmızı bülten kararı olan ve yurt dışında firari olan bir çete elebaşının yaptığı suç ağının 'kasten öldürme', 'kasten yaralama', 'yağma', 'yağma amaçlı iş yeri kurşunlama' ve 'tehdit' gibi suçları gerçekleştirdikleri ve 'haraç' motivasyonuyla birden fazla iş yerine silahlı saldırı planladıkları belirtildi. Organize polisi, eylemleri çalıntı araç veya motosikletle gerçekleştiren zanlıların yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, kaldıkları adreslerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, bu silaha ait 12 mermi, 1 balistik yelek, bir miktar uyuşturucu hap ve esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne sevk edildi. Zanlılar hakkında başlatılan tahkikat devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

3. Sayfa, İstanbul, Güvenlik, Suç

