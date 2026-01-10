İstanbul'da cinayet: Nuriye Dilmaç'ın cesedi gömüldü - Son Dakika
İstanbul'da cinayet: Nuriye Dilmaç'ın cesedi gömüldü

İstanbul'da cinayet: Nuriye Dilmaç'ın cesedi gömüldü
10.01.2026 14:18
Dursun Dalkılıç, eski eşi Nuriye Dilmaç'ı öldürerek Şile'de gömdü. Soruşturma devam ediyor.

İstanbul'da eski eşi Dursun Dalkılıç tarafından iple boğularak öldürülen ve cesedi Şile'de bir hafriyat alanına gömülen Nuriye Dilmaç cinayetine ilişkin detaylar ortaya çıktı. İddiaya göre, Dalkılıç'ın cesedi gömmek üzere bir kamyon bahçe toprağı satın aldığı, ayda 1 kez sürekli annesinin gömüldüğü yeri daha sonra mezar olarak yaptıracağı bir yere gömmek üzere işaretlediği öğrenildi.

İstanbul'da 20 Mart 2024'de eski eşi Dursun Dalkılıç (47) tarafından iple boğularak öldürülen ve cesedi Şile'de bir hafriyat döküm sahasına gömülen Nuriye Dilmaç (37) cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında detaylar ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, Nuriye Dilmaç ile Dursun Dalkılıç'ın evlilikte şiddet olduğu gerekçesiyle 17 yılın ardından boşandığı, boşanma sonrasında şüpheli Dalkılıç'ın Dilmaç'ın peşini bırakmayarak rahatsız etmeye devam ettiği, Dalkılıç'ın daha önce Dilmaç için 'onu eski oturdukları evin bahçesine gömeceğim' şeklinde söylemlerde bulunduğu, hatta birkaç kez eski eşi Nuriye Dilmaç'a ulaşamayan Dalkılıç'ın karakola giderek kayıp başvurusunda bulunduğu tespit edildi.

Yeni bir hat aldırarak eski eşini tuzağa çekti iddiası

Nuriye Dilmaç'a ulaşamayan Dursun Dalkılıç'ın Süreyya K. isimli bir arkadaşından yeni bir hat almak için yardım istediği, hattı aldırdıktan sonra eski eşi Dilmaç'la kendisini bir otel çalışanı olarak tanıtarak irtibat kurduğu, mesajlaşma sürerken Dalkılıç'ın, eski eşini inandırmak üzere başka bir arkadaşı olan Muharrem S.'nin yanına gittiği, Muharrem S.'yi ikna ederek eski eşiyle ikisinin görüntülü şekilde irtibatını sürdürdüğü öne sürüldü. İddiaya göre, bir süre sonra Muharrem S. ile Nuriye Dilmaç'ın buluşmak üzere sözleştiği, Dursun Dalkılıç'ın tüm aşamalardan haberi olduğu, oğlu Eren Dalkılıç'ı (23) da yanına alarak 3'ü birlikte Dilmaç'ın tarif ettiği yere gittikleri belirlendi.

Cesedi gömmek üzere bir kamyon bahçe toprağı satın aldığı ortaya çıktı

Soruşturma aşamasında Eren Dalkılıç itirafçı olurken, ifadesine göre, babasıyla görünmemek için bagaja saklandıkları, annesi Nuriye Dilmaç'ın arabanın arka koltuğuna oturduğu sırada babasıyla ortaya çıktığı, Muharrem S. olay yerinden ayrılırken babası Dursun Dalkılıç'ın annesine önce yumruk atarak bayılttığı, sonrasında iple boğarak öldürdüğü ifade edildi. İtirafçı olan Eren Dalkılıç ifadesinin devamında ise eve getirdikleri annesi Nuriye Dilmaç'ın cesedini bir çuvala koyduklarını, satın aldıkları bir kamyon bahçe toprağıyla birlikte İBB Şile Sahilköy hafriyat döküm sahasına gittiklerini, döküm sahasına geldiklerinde ise cesedi babasının gömdüğünü ve sonrasında eve geri döndüklerini söyledi.

Öte yandan, şüpheli Eren Dalkılıç ifadesinde, ayda 1 kez sürekli annesinin gömüldüğü yeri daha sonra mezar olarak yaptıracağı bir yere gömmek üzere işaretlediğini de ifade etti.

9 şüpheli gözaltına alındı

Olaydan 4 ay sonra Temmuz 2024'de kızı tarafından kayıp başvurusunda bulunulması üzerine olay ortaya çıkarak Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılırken, polis ekiplerinin incelemeleriyle olayla ilgisi bulunan diğer şüpheliler de tespit edildi. Soruşturma çerçevesinde Dursun Dalkılıç, Eren Dalkılıç, Zakir D. Ercan D., Cevdet D., Emir D., Süreyya K., Hakan B. ve Muharrem S. gözaltına alındı. Şüpheliler gözaltında bulundukları sırada Sancaktepe'de bulunan ev bahçesi ve su kuyuları eş zamanlı olarak kazıldı.

6 şüpheli tutuklandı

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından şüphelilerden Dursun Dalkılıç, Eren Dalkılıç, Muharrem S., Zakir D. Cevdet D. ve Ercan D. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Diğer 3 şüpheli Süreyya K., Hakan B. ve Emir D. ise 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla serbest bırakıldı.

Nuriye Dilmaç'ın cansız bedenine ulaşmak için çalışmalar sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

