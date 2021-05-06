İstanbul'da çöken binada bisiklet dükkanı olan adam, dün gece kapı kapı dolaşıp binayı tahliye ettirmiş - Son Dakika

İstanbul'da çöken binada bisiklet dükkanı olan adam, dün gece kapı kapı dolaşıp binayı tahliye ettirmiş

06.05.2021 14:38

Bu sabah İstanbul Zeytinburnu'nda çöken 5 katlı binada dün geceye kadar vatandaşların yaşadığı öğrenildi. Binada bisiklet dükkanı bulunan Özkan Şener'in, dün gece geç saatlerde kolonlardan gelen çatlama seslerini fark etmesi üzerine kapı kapı dolaşarak herkesi dışarı çıkardığı ortaya çıktı. Konuyla ilgili konuşan Şener, "Nereden baksanız binada 15-20 kişi vardı, 20 kişinin canını kurtardık sayılır. Canıma gelse daha mı iyiydi, canlarımı kurtardım ben" ifadelerini kullandı.

İstanbul Zeytinburnu Sümer Mahallesi'nde bu sabah çöken 5 katlı binadakileri tahliye edenin, aynı binada dükkanı bulunan bisikletçi Özkan Şener olduğu ortaya çıktı. Dün akşam binadan sesler duyan 43 yaşındaki Şener, kapı kapı dolaşıp herkesi dışarı çıkardı. Şener binada yaşayanlara, "Binadan ses geliyor, canını seven varsa boşaltsın binayı" diyerek tahliye etti.

Bu sabah İstanbul'da çöken binayı dün gece kapı kapı gezip o tahliye ettirmiş: Canlarımı kurtardım ben

"BİNANIN SAĞINA SOLUNA BAKTIK, ÇATLAKLAR VARDI VE SESLER GELİYORDU"

Özkan Şener, "Ben gece saat 22.00-22.30 civarlarında dükkanda otururken ufak tefek sesler gelmeye başladı. Dün de herhalde Çanakkale tarafında 4.2 şiddetinde deprem olmuş. Bina da o kadar sağlam değildi. Sağlam olmayınca sesler gelmeye başladı. Binada zaten 5 daire var, üç dairede oturan vardı, ikisi boştu. Evdekilere de söylemiştim 'binadan ses geliyor, canını seven varsa boşaltsın binayı' dedim. Sonra geldiler binanın sağına soluna baktık. Gerçekten de çatlaklar vardı, sesler de geliyordu. Komple binayı boşalttırdım ben. Kapı kapı dolaştım, herkese söyledim. Binayı komple boşalttırdım. Sonra da demir kapıyı vurdum 'bu binaya giriş yok, ne yaparsanız yapın' dedim. Kimsenin binada olmadığından emin olduktan sonra herkes gitti. Sabah olay gerçekleşti" dedi.

Bu sabah İstanbul'da çöken binayı dün gece kapı kapı gezip o tahliye ettirmiş: Canlarımı kurtardım ben

"GÖZÜMÜN ÖNÜNDE YIKILDI GİTTİ BİNA"

Şener, yıkılan binanın hemen karşısında yaşadığını belirterek "Karşı binada oturuyordum. Baktım gözümün önünde yıkıldı gitti bina. Bütün mallar içerideydi. Her şey gitti, hiçbir şey de çıkartmadım. Canıma gelse daha mı iyiydi, canlarımı kurtardım ben. Şu anda benim çocuğum içeride olmuş olabilirdi. Nereden baksanız binada 15-20 kişi vardı, 20 kişinin canını kurtardık sayılır" diye konuştu.

İstanbul'da çöken binada bisiklet dükkanı olan adam, dün gece kapı kapı dolaşıp binayı tahliye ettirmiş

Sümer Mahallesi, Zeytinburnu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İstanbul'da çöken binada bisiklet dükkanı olan adam, dün gece kapı kapı dolaşıp binayı tahliye ettirmiş - Son Dakika


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