İstanbul'da Dehşet: Eski Eşinin Adamını Öldürüp İntihar Etti
İstanbul'da Dehşet: Eski Eşinin Adamını Öldürüp İntihar Etti

İstanbul\'da Dehşet: Eski Eşinin Adamını Öldürüp İntihar Etti
17.11.2025 12:47
Sultangazi'de, eski koca Erdoğan A. eski eşinin yeni sevgilisini öldürüp intihar etti. Olay anı kamerada.

Sultangazi Sultançiftliği Mahallesi boşandığı eşinin eski kocasını silahla öldüren ardından kafasına sıkan Erdoğan A.'nın olay öncesi görüntüleri ve silah seslerinin duyulduğu anlar ortaya çıktı.

ESKİ KOCASINI ÖLDÜRÜP KAFASINA SIKTI

Ordu Caddesi üzerinde Hatice K., eski eşi Salih Bozacı ile boşandıktan sonra Erdoğan A. isimli şahıs ile evlenmişti. Bir süre sonra Erdoğan A.'dan da boşanan Hatice K., eski eşi Salih Bozacı ile barışarak aynı evde yaşamaya başlamıştı. Salih Bozacı ile Hatice K. cadde üzerinde alışveriş yaptıkları sırada yanlarına gelen Erdoğan A., silahla Salih Bozacı'yı vurdu ardından aynı silahla kendi kafasına ateş etmişti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılmıştı, kısa süre sonra Salih Bozacı hayatını kaybetmişti.

SALDIRGAN DA ÖLDÜ, GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Dehşet saçan eski koca Erdoğan A. kaldırıldığı hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Öte yandan, Erdoğan A.'nın saldırı öncesinde Hatice K., eski eşi Salih Bozacı'yı beklediği anlar ve silah sesleri güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

Sultangazi, Güvenlik, 3-sayfa, Cinayet, Olay, Suç

Son Dakika 3-sayfa İstanbul'da Dehşet: Eski Eşinin Adamını Öldürüp İntihar Etti - Son Dakika

SON DAKİKA: İstanbul'da Dehşet: Eski Eşinin Adamını Öldürüp İntihar Etti - Son Dakika
