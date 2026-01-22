İstanbul serbest piyasada dolar 43,3050 liradan, avro 50,7650 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 43,3030 liradan alınan dolar, 43,3050 liradan satılıyor. 50,7630 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 50,7650 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 43,2970, avronun satış fiyatı ise 50,8690 lira olmuştu.
Son Dakika › Ekonomi › İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?