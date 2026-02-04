İstanbul'da Dolar ve Euro Fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 43,5140 liradan, avro 51,5250 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 43,5120 liradan alınan dolar, 43,5140 liradan satılıyor. 51,5230 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 51,5250 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 43,4870, avronun satış fiyatı ise 51,3170 lira olmuştu.
