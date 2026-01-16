İstanbul'da Döviz Fiyatları Güncel

İstanbul serbest piyasada dolar 43,2770 liradan, avro 50,2290 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 43,2750 liradan alınan dolar, 43,2770 liradan satılıyor. 50,2270 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 50,2290 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 43,1920, avronun satış fiyatı ise 50,2240 lira olmuştu.
