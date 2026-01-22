İstanbul'da Drone Destekli Trafik Denetimi

İstanbul'da 45 noktada trafik düzeni ve güvenliğini sağlamak amacıyla drone destekli denetim yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerince, şehir genelinde trafik düzeni ve güvenliğini sağlamak amacıyla dron destekli denetim gerçekleştirildi. 16 Ocak'ta 45 farklı noktada yapılan denetimlerde; 444 araca 'trafiği aksatacak şekilde şerit değiştirmek', 'trafik işaretlemelerine uymamak', 'araçların sağından veya banketlerden yararlanmak suretiyle geçmek', 'hatalı şerit değiştirme' suçlarından idari para cezası uygulandı. 3 araç trafikten menedilirken, 136 araca idari para cezası kesildi.