İstanbul'da Eğitim Araştırmaları Kongresi

11.01.2026 14:32
2. İstanbul Eğitim Araştırmaları Kongresi, öğretmenlerin mesleki gelişimini ele aldı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, eğitim alanında çalışan akademisyenleri, yöneticileri ve öğretmenleri bir araya getiren "2. İstanbul Eğitim Araştırmaları Kongresi", İstanbul Medeniyet Üniversitesi ev sahipliğinde yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi: Sürekli Öğrenme ve Yenilikçi Uygulamalar" temasıyla düzenlenen kongreye, İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Asım Alkan, Milli Eğitim Akademisi Başkanı Prof. Dr. Ali Fuat Arıcı, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik, İstanbul Arel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersin Göse, Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nazife Güngör, Türk Alman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal Yıldız ile akademisyenler ve eğitimciler katıldı.

Kongrenin açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Yentür, öğretmenliğin sürekli öğrenmeyi ve yenilenmeyi esas alan bir sorumluluk alanı olduğunu belirtti.

Yentür, "Eğitim, insanı inşa eden, toplumu ayakta tutan ve medeniyet tasavvurunu geleceğe taşıyan bir süreçtir. Bu sürecin merkezinde ise öğretmen vardır. Öğretmenin mesleki gelişimi, aslında bir ülkenin eğitim ufkunun gelişimidir." ifadelerini kullandı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin öğretmeni uygulayıcı bir aktör olarak değil, düşünen, üreten, araştıran ve kendini sürekli geliştiren bir özne olarak konumlandırdığını ifade eden Yentür, bu yaklaşımın öğretmenlik mesleğini akademik bilgi, saha tecrübesi ve değer temelli bir bakış açısıyla birlikte ele almayı gerekli kıldığını dile getirdi.

Kongre kapsamında sunulan bildiriler, atölye çalışmaları ve özel oturumların, öğretmenlik mesleğinin değişen ihtiyaçlarına cevap üretmek ve eğitimi daha nitelikli hale getirmek adına önemli fırsatlar sunduğunu belirten Yentür, kongrede ortaya konulacak her akademik katkının İstanbul'un 39 ilçesindeki okullara somut uygulamalar olarak taşınacağını kaydetti.

Kongrenin ev sahibi İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik ise konuşmasında, eğitimin toplumsal sistemler üzerindeki belirleyici rolüne dikkati çekti.

Toplumsal yapıyı deniz kıyısındaki kum tanelerine benzeten Çelik, "Kumsaldaki tek bir kum tanesinin yerinin değişmesi, milyarlarca zerreciği harekete geçirir. Toplumsal hayat da böyledir. Sistemin içindeki en küçük hareket bile devasa bir sirkülasyona yol açar." değerlendirmesini yaptı.

Eğitimin bu büyük sirkülasyonun merkezinde yer aldığını belirten Çelik, son yıllarda küresel ölçekte yaşanan dönüşümlerin, teknolojik gelişmelerin ve yapay zeka başta olmak üzere yeni başlıkların öğretmenlik mesleğinin süreklilik boyutunu daha da görünür kıldığını vurguladı.

İki gün süren kongrede, mesleki gelişim politikaları, öğretmen eğitimi, yenilikçi uygulamalar ve sürekli öğrenme kültürü başlıklarında konferanslar, özel oturumlar, eş zamanlı atölye çalışmaları ve bildiri sunumları gerçekleştirildi.

Kongre, ödül töreni ve kapanış programıyla sona erdi.

Kaynak: AA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

