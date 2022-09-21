Başakşehir'de dehşeti yaşayan kadın konuştu! Kurşun yağdırmış - Son Dakika
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Başakşehir'de dehşeti yaşayan kadın konuştu! Kurşun yağdırmış

21.09.2022 20:43

İstanbul Başakşehir'de Ergül Maden ve amcasının eşi Güllü Güler'i öldüren Güven Güler'in amcasının kızı, annesinin Güven Güler'e şevketle yaklaştığını ancak onun önce annesini, sonra eşini ve daha sonra da kendisini vurduğunu ifade etti.

Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'ndeki bir evden silah sesleri yükseldiği ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Eve giren polis Ergül Maden (28)'in cesediyle karşılaştı. Bu sırada yakın bir sokaktan da silah sesleri yükseldi. Buraya geçen polis, G.G. adlı kişinin yengesi Güllü Güler (61) 'i öldürdüğü Sevim Güler ve Adem Tepe'yi ise yaraladığı belirlendi. G.G.'nin motosikletle kaçtığı tespit edildi.

Başakşehir'deki olayda dehşeti yaşayan kadın, feci anları tek tek anlattı

RUTİN UYGULAMA SIRASINDA YAKALANDI

Polisin aradığı G.G. (32)'yi FatihNişanca Mahallesi Kenanbey Sokak'ta ortaya çıktı. G.G. ve yanındaki kişi, kimlik soran polislere ateş açtı. Saldırıda iki polis yaralandı. Yaralı polisler hastaneye kaldırılırken 2 saldırgan yaya olarak kaçtı.

Başakşehir'deki olayda dehşeti yaşayan kadın, feci anları tek tek anlattı

VİYADÜK ALTINDA YAKALANDI

Fatih'te iki polisi vuran saldırganları yakalamak için Başakşehir Yarımburgaz Mağarası'na operasyon düzenlendi. 2 kişiyi öldürüp Fatih'te kimlik kontrolü yapan 2 polis memurunu vuran saldırgan düzenlenen operasyon sonucunda yakalandı. 32 yaşındaki saldırgan Güven Güler'in Küçükçekmece'de polisin yaptığı operasyonda yakalandığı öğrenildi. Saldırganın viyadük altında saklandığı kaydedildi.

Başakşehir'deki olayda dehşeti yaşayan kadın, feci anları tek tek anlattı

AMCASININ KIZI OLAY ANINI ANLATTI

Diğer yandan Güven Güler'in vurduğu isimler arasında yer alan amcasının kızı da olay anına ilişkin Beyaz TV Ana Haber'e açıklamalarda bulundu. Genç kadın, annesinin Güven Güler'e şefkatle yaklaştığını ancak onun "Yenge biz neden bu hale geldik" dedikten sonra kendilerine kurşun yağdırdığını belirtti.

Başakşehir'deki olayda dehşeti yaşayan kadın, feci anları tek tek anlattı

Kaynak: Beyaz TV





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Son Dakika 3. Sayfa Başakşehir'de dehşeti yaşayan kadın konuştu! Kurşun yağdırmış - Son Dakika


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