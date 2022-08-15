İETT OTOBÜSLERİNİ SU BASTI, YOLCULAR ZOR ANLAR YAŞADI - Son Dakika
Üye Girişi

İETT OTOBÜSLERİNİ SU BASTI, YOLCULAR ZOR ANLAR YAŞADI

15.08.2022 12:56
İETT OTOBÜSLERİNİ SU BASTI, YOLCULAR ZOR ANLAR YAŞADI

İSTANBUL'da etkili olan yağmur yolları göle çeverirken Üsküdar'da İETT otobüsleri su altında kaldı.

İSTANBUL'da etkili olan yağmur yolları göle çeverirken Üsküdar'da İETT otobüsleri su altında kaldı. Otobüslerin su almasıyla yolcuların kaçış anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Üsküdar'da da yollar  göle döndü. Yoldaki su birikintisinde ilerleyen İETT otobüslerinin içi su doldu. Otobüslerdeki yolcular zor anlar yaşadı. Yolcular panikle kaçışırken o anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.


YORUMLAR
500
Üsküdar ve Beykoz'da şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi Üsküdar ve Beykoz'da şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi Üsküdar'da İETT otobüsünü sel bastı, yolcular panikle kaçıştı Üsküdar'da İETT otobüsünü sel bastı, yolcular panikle kaçıştı
Kaynak: DHA

İstanbul, Üsküdar, İETT, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İETT OTOBÜSLERİNİ SU BASTI, YOLCULAR ZOR ANLAR YAŞADI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:27 Çin'deki gelişmeler petrol fiyatını düşürdü! Gece yapılacak olan motorin zammı geri alındı
18:21 Ankara'da etkili olan fırtına ve sağanak bir kişinin ölümüne neden oldu!
18:15 Kurtlar Vadisi'nin efsane ismi Çakır'ı öldüren Cerrahpaşalı Halit'in son hali görenleri şaşırttı!
18:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'yi bekleyen asıl tehlikeyi açıkladı
17:46 Fenerbahçe, Avrupa Ligi play-offlarında oynayacağı kadroyu UEFA'ya bildirdi! Sakatlığı devam eden Joao Pedro yine yok
17:31 Güney Kıbrıs Rum kesiminde skandal görüntüler! Terör örgütü PKK propagandası yapıldı
17:14 Trabzonspor, alacağını 10 taksitle ödeyecek! İsmail Köybaşı'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi
17:13 İran Dışişleri Bakanlığı, Salman Rüşdi'ye düzenlenen bıçaklı saldırıya ilişkin açıklama yaptı: Konuyla ilgili bilgimiz yok
17:08 Son seçim anketinde en yakın rakibine yüzde 25 fark attı: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?
17:09 Suudi Arabistan'da idam cezası alan 15 yaşındaki Muhammed'in ailesinden ülkenin turizm elçisi Messi'ye çağrı: Lütfen oğlumuzu kurtar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2022 19:05:09. #1.12#
SON DAKİKA: İETT OTOBÜSLERİNİ SU BASTI, YOLCULAR ZOR ANLAR YAŞADI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement