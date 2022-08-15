İETT OTOBÜSLERİNİ SU BASTI, YOLCULAR ZOR ANLAR YAŞADI

İSTANBUL'da etkili olan yağmur yolları göle çeverirken Üsküdar'da İETT otobüsleri su altında kaldı. Otobüslerin su almasıyla yolcuların kaçış anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul'da etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Üsküdar'da da yollar göle döndü. Yoldaki su birikintisinde ilerleyen İETT otobüslerinin içi su doldu. Otobüslerdeki yolcular zor anlar yaşadı. Yolcular panikle kaçışırken o anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
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