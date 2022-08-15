İstanbul 'da etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Üsküdar'da da yollar göle döndü. Yoldaki su birikintisinde ilerleyen İETT otobüslerinin içi su doldu. Otobüslerdeki yolcular zor anlar yaşadı. Yolcular panikle kaçışırken o anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › İETT OTOBÜSLERİNİ SU BASTI, YOLCULAR ZOR ANLAR YAŞADI - Son Dakika

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