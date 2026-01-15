İstanbul'da Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
İstanbul'da Firari Hükümlü Yakalandı

İstanbul\'da Firari Hükümlü Yakalandı
15.01.2026 14:16
42 yıl hapis cezası bulunan 17 aranması olan firari Nurşah Ç. Esenler'de yakalandı.

İstanbul'da, çeşitli suçlardan 42 yıl 2 ay 10 gün hapis cezasıyla 17 aranması bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Ekiplerce, "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık", "elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle hırsızlık", "dolandırıcılık", "herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık", "hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından 42 yıl 2 ay 10 gün hapis cezası ile 17 aranması bulunan firari hükümlü Nurşah Ç.'nin izine ulaşıldı.

28 Şubat 2025'ten bu yana aranan şüpheli, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla Esenler'de yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA

