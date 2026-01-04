İstanbul'da Fırtına ve Dev Dalgalar - Son Dakika
İstanbul'da Fırtına ve Dev Dalgalar

İstanbul\'da Fırtına ve Dev Dalgalar
04.01.2026 15:33
İstanbul'daki fırtına ve lodos, sahilde dev dalgalar oluşturarak yaya geçişlerini zorlaştırdı.

İstanbul'da iki gündür etkili olan fırtına ve lodos nedeniyle sahil şeridinde dev dalgalar oluştu. Yer yer dalgaların kıyıyı aşmasıyla sahil boyunca yürümek zorlaşırken, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

İstanbul'da iki gündür devam eden lodos ve fırtına, sahil şeridinde dev dalgalara neden oldu. Dalgaların kıyıyı aşmasıyla birlikte bazı bölgelerde yaya geçişleri güçleşti. Özellikle Yenikapı sahilinde etkisini artıran lodos nedeniyle dev dalgalar metrelerce yükselerek sahil bandını kapladı. Dalgaların zaman zaman yürüyüş yoluna ulaşması nedeniyle vatandaşlar sahilden uzaklaşmak zorunda kaldı. Sahilde bulunan bazı vatandaşlar ise fotoğraf çekerken dalgaların aniden yükselmesi sonucu ıslanmaktan kaçamadı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sahil Güvenlik, Yerel Haberler, Hava Durumu, İstanbul, Güvenlik, Fırtına, Fırtına, Yerel, Son Dakika

