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İstanbul'da yarın kuvvetli fırtına bekleniyor - Son Dakika

İstanbul'da yarın kuvvetli fırtına bekleniyor

Son Güncelleme: 03.11.2023 12:49

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi, yarın akşam saatlerinden itibaren kentte fırtına ve kuvvetli sağanak beklendiğini duyurdu. Ayrıca kısa süreli kuvvetli gök gürültülü sağanak geçişi de yaşanması öngörülüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yarın akşam saatlerinden itibaren kentte fırtına ve kuvvetli sağanak beklendiğini bildirdi.

AKŞAMA KUVVETLİ FIRTINA BEKLENİYOR

İBB AKOM'dan yapılan açıklamada, lodosun bugün öğle saatlerinde etkisini artıracağı, sıcaklıkların 23 derece civarında seyredeceği belirtildi. Lodos yönlü rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra şiddetini daha da arttırması (40-60km), akşam saatlerinden itibaren de kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına şeklinde (50-80km/s) etkili olmasının beklendiği aktarılan açıklamada, fırtınayla kısa süreli kuvvetli gök gürültülü sağanak geçişi yaşanmasının öngörüldüğü kaydedildi.

PAZAR SABAHI HAVA AÇACAK

Açıklamada, pazar günü ise sabahın erken saatlerinden itibaren kentte güneşli havanın hakim olacağı, sıcaklığın da 21-24 derece aralığında seyredeceğinin tahmin edildiği bildirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da yarın kuvvetli fırtına bekleniyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da yarın kuvvetli fırtına bekleniyor - Son Dakika
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