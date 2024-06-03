Çorlu\'da minibüs ile midibüs çarpıştı: 2 ölü, 9 yaralı

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TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde kapalı kasa minibüs ile fabrika işçilerini taşıyan midibüsün çarptığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

KAZADA 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kaza, sabah saatlerinde Hıdırağa Mahallesi Çırak Bayırı mevkisinde meydana geldi. Mehmet Değirmenci'nin kullandığı 59 B 4450 plakalı kapalı kasa minibüs ile fabrika işçilerini taşıyan 59 S 1550 plakalı midibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücü Değirmenci ile yanındaki Refik Erkan Yedek hayatını kaybetti. işçi servisindeki 9 kişi ise yaralandı.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATIDI

İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. Gerçekleşen kazada yaralılar, ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.