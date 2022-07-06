İstanbul'da gece saatlerinde tuhaf olay! Kız çocuğu sopayla kocaman adamı darp etmeye çalıştı - Son Dakika
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İstanbul'da gece saatlerinde tuhaf olay! Kız çocuğu sopayla kocaman adamı darp etmeye çalıştı

06.07.2022 10:00

İstanbul'un Avcılar ilçesinde dün gece saatlerinde tuhaf bir olay yaşandı. Bir kız çocuğu, takım elbiseli adamı "5 gündür eve gelmiyorsun" diyerek sopayla kovaladı. Takım elbiseli adamın, sopa darbelerinden kaçmaya görüntülere yansıdı.

Avcılar'da dün gece yarısı güvenlik kameralarına ilginç bir görüntü takıldı. Bir kız çocuğu sopayla kovaladığı bir adama, '5 gündür eve gelmiyorsun' diye bağırdı. Gece geç saat olmasına rağmen takım elbiseli olan adamın, sopa darbelerinden kaçınmak için kız çocuğuna müdahale ettiği gözlendi.

ÇOCUĞUN ARKASINDAN GELEN KADIN DA TEPKİ GÖSTERDİ

Çocuğun arkasından gelen bir kadının da adama tepki gösterdiği dikkat çekerken, çevredekilerin şaşkın bakışlarla bu ilginç durumu izlediği görüldü.

AİLEVİ TARTIŞMA ÇIKTI

Merkez Mahallesi Talimhane Caddesi'nde dün saat 01.15 sıralarında yaşanan olayda, kız çocuğunun '5 gündür eve gelmiyorsun' sözleri ve arkasından gelen kadının tepkilerinden ailevi bir tartışma olduğu anlaşıldı.

Avcılar'da gece saatlerinde ilginç olay! Kız çocuğu, elindeki sopayla takım elbiseli adamı kovaladı
Avcılar'da gece saatlerinde ilginç olay! Kız çocuğu, elindeki sopayla takım elbiseli adamı kovaladı
Avcılar'da gece saatlerinde ilginç olay! Kız çocuğu, elindeki sopayla takım elbiseli adamı kovaladı
Avcılar'da gece saatlerinde ilginç olay! Kız çocuğu, elindeki sopayla takım elbiseli adamı kovaladı
Avcılar'da gece saatlerinde ilginç olay! Kız çocuğu, elindeki sopayla takım elbiseli adamı kovaladı
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İSTANBUL-AVCILAR'DA HALI SAHA MAÇINDAKİ KAVGA KAMERADA İSTANBUL-AVCILAR'DA HALI SAHA MAÇINDAKİ KAVGA KAMERADA
Kaynak: DHA

Avcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da gece saatlerinde tuhaf olay! Kız çocuğu sopayla kocaman adamı darp etmeye çalıştı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: İstanbul'da gece saatlerinde tuhaf olay! Kız çocuğu sopayla kocaman adamı darp etmeye çalıştı - Son Dakika
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