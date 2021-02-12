İstanbul'da genç kadına dehşeti yaşatan maganda sürücü yakalandı- Avcılar mevkisinde kamyonetle makas atan maganda sürücü yakalandı- Ehliyetsiz... - Son Dakika

İstanbul'da genç kadına dehşeti yaşatan maganda sürücü yakalandı- Avcılar mevkisinde kamyonetle makas atan maganda sürücü yakalandı- Ehliyetsiz...

12.02.2021 17:27
İstanbul'da genç kadına dehşeti yaşatan maganda sürücü yakalandı- Avcılar mevkisinde kamyonetle makas atan maganda sürücü yakalandı- Ehliyetsiz..., System.String[]

İstanbul'da genç kadına dehşeti yaşatan maganda sürücü yakalandı Avcılar mevkisinde kamyonetle makas atan maganda sürücü yakalandı Ehliyetsiz magandaya 12 bin 390 lira para cezası kesildi Maganda 2 yıla kadar hapisle yargılanacak Avcılar Polis Merkezi Amirliği yakınlarında kamyonetle "makas"...

İstanbul'da genç kadına dehşeti yaşatan maganda sürücü yakalandı

Avcılar mevkisinde kamyonetle makas atan maganda sürücü yakalandı

Ehliyetsiz magandaya 12 bin 390 lira para cezası kesildi

Maganda 2 yıla kadar hapisle yargılanacak

İSTANBUL - Avcılar Polis Merkezi Amirliği yakınlarında kamyonetle "makas" atarak ilerleyen ve cadde üzerinde otomobille seyreden kadının önüne kıran ehliyetsiz yaşı küçük magandaya 12 bin 390 lira idari para cezası kesildi. Magandanın 2 yıl kadar hapisle yargılanacağı öğrenildi.

Avcılar Firüzköy Bulvarı üzerinde dün meydana gelen olayda, cadde üzerinde 16 ZY 0496 plakalı kamyonet seyreden genç bir sürücü, araçların arasında "makas" atarak trafiği tehlikeye düşürmüştü. Bir süre bu şekilde ilerleyen maganda, yan yoldan 33 AFH 081 plakalı otomobille seyir halinde olan kadın sürücünün önüne kırmış ve kazaya neden olmuştu. Olayın ardından kamyonetten inen maganda ve arkadaşları kamyonete binerek ters istikamette doğru kaçmıştı. Yaşadığı olay karşısında şaşkına dönen kadın önce koşarak magandaları kovalamıştı.

Görüntülerin medyaya yansımasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri çalışma başlattı. Görüntüleri incelemeye alan polis 16 ZY 0496 plakalı araç sürücüsü Gürkan T'yi yakaladı.

Ehliyetsiz magandaya 12 bin 390 lira ceza

Şubeye götürülen magandaya burada, "Sürücü belgesi olmadan motorlu araç kullanmak" 2 bin 698 lira, "Makas atmak" maddesinden bin 339 lira, "Ters Yön" maddesinden bin 339 lira, "El freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi-drift" 6 bin 700 lira ve "Trafik kazalarına karışanların kaza mahallinde durmaması kaza yeri terk" maddesinden 314 lira olmak üzere toplamda 12 bin 390 lira idari para ceza uygulandı.

2 yıla kadar hapisle yargılanacak

Şubede işlemleri tamamlanan sürücü Gürkan T. sevk edildiği Avcılar ilçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'de "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" maddesinden de adli işlem yapıldı.

İstanbul, Avcılar, Maganda, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da genç kadına dehşeti yaşatan maganda sürücü yakalandı- Avcılar mevkisinde kamyonetle makas atan maganda sürücü yakalandı- Ehliyetsiz... - Son Dakika


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