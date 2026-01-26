İstanbul\'da Gıda Denetimleri Arttı

İstanbul'da Ramazan ayı öncesi vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla Ataşehir'de kasaplara yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde işletmelerin hijyen şartlarından gıdaların doğru saklanma şartlarına, personelin temizliğinden ruhsat uygunluğuna kadar pek çok kriter detaylı incelendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'na bağlı ekipler tarafından Ataşehir'de Ramazan öncesi gerçekleştirilen denetimlerde, et ve et ürünleri satan kuruluşlar mercek altına alındı. İlçe genelinde yapılan denetimlerde özellikle ürünlerin hijyen ve saklama şartları ile soğuk zincire uygunluğu başta olmak üzere birçok kriter titizlikle incelendi. İşletmelerin bulundurması zorunlu olan ruhsat ve belgeler detaylı olarak kontrol edilirken, kıyma makineleri ile hazırlık alanlarının temizliği de titizlikle denetlendi. Ayrıca beyaz et ve diğer ürünlerin son tüketim tarihleri tek tek incelenerek, personelin bone, maske ve eldiven kullanımına uyup uymadığı kontrol edildi. Bunun yanı sıra müşterilerin işletmenin denetleme bilgilerine ulaşabildiği QR kod uygulaması da güncel olarak incelendi.

"Amacımız tüketicilerimize güvenilir gıda anlamında hizmet sunmak"

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, denetimle ilgili şu açıklamada bulundu:

"İstanbul'da hem gıda güvenliği hem de ürün fiyatları açısından Ticaret İl Müdürlüğümüzle beraber ortak bir denetim gerçekleştirdik. Yıl boyunca da bu denetimlerimiz devam edecek. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak bizler tohumdan çatala kadar, çiftlikten sofraya kadar izlenebilirlik ve gıda güvenliğiyle alakalı çalışmalar yürütüyoruz. Bizim amacımız tüketicilerimize güvenilir gıda anlamında hizmet sunmak. Çünkü Bakanlığımızın da takdirleriyle bu alanda toleransımız sıfır. 7 gün 24 saat esasıyla görevimizi yerine getiriyoruz ve tüketicilerin güvenilir gıdaya erişmesi için yoğun bir gayret gösteriyoruz. Bizim sloganımız 'En iyi denetçi, bilinçli tüketicinin kendisidir.' Dolayısıyla bütün tüketicilerimiz özellikle alışveriş yapmış oldukları yerlerde, almış oldukları ürünün etiket bilgilerine, son tüketim tarihine ve tavsiye edilen tüketim tarihlerine dikkatlice bakmalılar. Bu konuda hassas davranmalarını rica ediyoruz. Yine soğuk zincirde muhafaza edilmesi gereken ürünlerin zincirinin bozulmamış olmasına, ambalajlı ürünlerde de ambalajın bozulmamasına dikkat göstermelerini istiyoruz."

"Bilinçli tüketicilerimizden istirhamımız bu karekod uygulamasını kullanmaları"

Parıldar, gıda güvenliği için QR karekod uygulamasının önemini hatırlatarak, "Bildiğiniz gibi kafelerde, restoranlarda, tüketim yerlerinde ve satış yerlerinde karekod uygulaması mecburi hale geldi. Biraz önce bu işletmeyi de karekod uygulamasından kontrol ettik. Aynı şekilde tüketicilerimizin de Tarım Cebimde uygulamasından işletmenin en son hangi tarihte denetlendiğini kontrol edebilmeleri mümkün. Bilinçli tüketicilerimizden istirhamımız da bu karekod uygulamasını kullanmaları ve bizim işletmeyi en son ne zaman denetlediğimizi buradan takip etmeleri. Bilinçli ve iyi bir denetçi oldukları için bütün tüketicilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

"Amacımız tüketicilerimizin ekonomik menfaatini korumak ve mağduriyetlerini önlemek"

İstanbul İl Ticaret Müdürü İsmail Menteşe ise, "Bugün burada et reyonlarına yönelik denetimler yaptık. Ticaret Bakanlığı olarak amacımız tüketicilerimizin ekonomik menfaatini korumak ve mağduriyetlerini önlemek. Biz de bulunduğumuz ilçeye yönelik yaptığımız denetimlerde ürünlerin taban fiyatlarını kontrol ettik. Bazı ürünlerde özellikle tüketiciyi aldatıcı ya da yanıltıcı durumlar tespit ediyoruz; bunlara da idari işlem uyguluyoruz. Buradaki esas nokta fiyatlamanın tarihi, bunun belirtilmesi mutlaka gerekli. Bu açıdan İstanbul'da 39 ilçemizde denetimler yapıyoruz. Yaklaşan Ramazan ayı öncesi az da olsa vatandaşımızın gönlünü kötüye kullanmak isteyen işletmelere karşı denetimlerimize artırarak devam ediyoruz. Bence bizim birinci yardımcımız tüketicilerimiz" ifadelerini kullandı.

2025 yılında 422 işletmeye toplam 24 milyon 849 bin 607 TL idari para cezası kesildi

İstanbul genelinde "Tarladan Sofraya Gıda Güvenliği" yaklaşımı doğrultusunda gıda denetimleri aralıksız sürdürülüyor. İstanbul'da faaliyet gösteren 135 bin 862 gıda işletmesi, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile 39 ilçe müdürlüğünde görev yapan 808 resmi kontrol görevlisi tarafından 7/24 esasına göre denetleniyor. 2025 yılında İstanbul genelinde toplam 229 bin 512 resmi kontrol gerçekleştirilirken, uygunsuzluk tespit edilen 10 bin 350 işletmeye toplam 621 milyon 326 bin 550 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca 95 işletme hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulurken, 290 işletme faaliyetten men edildi. Bu kapsamda İstanbul genelinde faaliyet gösteren 3 bin 478 kasaba yönelik 2025 yılı başından itibaren 6 bin 890 denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde 483 işletmede uygunsuzluk tespit edilirken, 422 işletmeye toplam 24 milyon 849 bin 607 TL idari para cezası kesildi. Denetimler kapsamında alınan 243 numunenin 13'ünün mevzuata aykırı olduğu belirlendi. Öte yandan kasaplarda 'açıkta tavuk' ve 'hazır kıyma' satışının yasak olduğu, bu kurallara aykırı faaliyet gösteren işletmelere 264 bin 309 TL idari para cezası uygulandığı ve ürünlere el konulduğu bildirildi. - İSTANBUL