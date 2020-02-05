İSTANBUL'DA GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMUR ETKİLİ OLUYOR - Son Dakika

Haber-Kamera: Semih ÇALIŞKAN-Gülseli KENARLI-Elif YAVUZ-Şahin BOZKURT-Yılmaz OKUR-Kubilay ÖZEV/İSTANBUL, DHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağmur etkisini gösteriyor.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; İstanbul için öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi. Açıklamada su baskını , yıldırım, ulaşımda aksamalar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması için uyarı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden sonra İstanbul'da kısa süreli ve yerel olarak kuvvetli (20-40 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Görüntü Dökümü

SARIYER

-Şemsiyeleri ile yürüyen vatandaşlar

-Yağmur detayı

AVCILAR

-Çöp poşetiyle yürüyenler

Durakta bekleyenler

-Koşanların görüntüsü

-Yağmurdan görüntüler

-Su birikintileri

-Detaylar