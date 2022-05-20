İstanbul'da gözaltına alınan müzisyen Zelal Gökçe serbest bırakıldı - Son Dakika
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İstanbul'da gözaltına alınan müzisyen Zelal Gökçe serbest bırakıldı

20.05.2022 17:55
İstanbul'da gözaltına alınan müzisyen Zelal Gökçe serbest bırakıldı

İskoçya dönüşü İstanbul Havalimanı'nda hakkındaki arama kaydı nedeniyle gözaltına alınan müzisyen Zelal Gökçe salıverildi.

İskoçya dönüşü İstanbul Havalimanı'nda hakkındaki arama kaydı nedeniyle gözaltına alınan müzisyen Zelal Gökçe salıverildi.

Müzisyen Zelal Gökçe, İskoçya dönüşü dün gece geldiği İstanbul Havalimanı'ndaki pasaport kontrol noktasında durduruldu.

Gökçe, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan hakkında arama kaydı bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen Gökçe, savcılıkça ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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Kürtçe müzik yapan sanatçı Zelal Gökçe İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı Kürtçe müzik yapan sanatçı Zelal Gökçe İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da gözaltına alınan müzisyen Zelal Gökçe serbest bırakıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da gözaltına alınan müzisyen Zelal Gökçe serbest bırakıldı - Son Dakika
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