İstanbul'da Hakime Silahlı Saldırı

(ANKARA)- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde görevli hakim Aslı Kahraman'ın odasında savcı Muhammet Çağatay Kılıçarslan tarafından silahlı saldırıya uğramasına ilişkin, Kılıçarslan'ın çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandığını duyurdu.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, savcı Muhammet Çağatay Kılıçarslan'ın hakim Aslı Kahraman'a silahlı saldırısına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Tunç, şu ifadeleri kullandı:
"Adalet Bakanı Yılmaz Tunç İstanbul'da silahlı saldırıya uğrayan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi Üyesi Hakim Aslı Kahraman'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
Olayın hemen ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma kapsamında gözaltına alınan saldırıyı gerçekleştiren Anadolu Adliyesinde görevli savcı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştır."
