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İstanbul'da Halk Ekmek'in paketli ürünlerine yüzde 116'ya varan oranlarda zam yapıldı - Son Dakika

İstanbul'da Halk Ekmek'in paketli ürünlerine yüzde 116'ya varan oranlarda zam yapıldı

12.02.2022 20:54
İstanbul'da Halk Ekmek'in paketli ürünlerine yüzde 116'ya varan oranlarda zam yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden İstanbul Halk Ekmek A.Ş (İHE), 250 gramlık normal ekmek dışındaki ambalajlı ürünlere yüzde 116'ya varan oranlarda zam yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden İstanbul Halk Ekmek A.Ş (İHE), 250 gramlık normal ekmek dışındaki ambalajlı ürünlere yüzde 116'ya varan oranlarda zam yaptı.

İBB Halk Ekmek büfelerinde yer alan yeni tarifeye göre, normal ekmek dışındaki paketli unlu mamullere yüzde 50 ila yüzde 116 arasında değişen oranlarda zam yapıldı.

Günlük tüketim ürünleri

500 gram organik tam buğday ekmeği 8,50 liradan 13,50 liraya, 500 gram çok tahıllı ekmek 8,50 liradan 13,50 liraya, 400 gram tam buğday ekmeği 7,50 liradan 12 liraya, 400 gram çavdarlı ekmek 7,50 liradan 12 liraya, 350 gram ruşeymli ekmek 7,50 liradan 12 liraya çıkarıldı.

Glütensiz ürünler

50 gram çölyaklılar için glütensiz ekmek 0,60 liradan 0,90 liraya, 1000 gram çölyaklılar için GNK 15 liradan 22,5 liraya, 1000 gram düşük proteinli GNK 15 liradan 22,5 liraya, 250 gram glütensiz kuru pasta 13 liradan 19,50 liraya yükseltildi.

Öğün ekmek

50 gram Akdeniz ekmeği (sade-kepekli ve tuz ilavesiz) 0,50 liradan 1 liraya, 50 gram tam buğday unlu ekmek 0,60 liradan 1,20 liraya, 50 gram çavdarlı ekmek 0,60 liradan 1,20 liraya, 8'li 400 gram Akdeniz ekmeği 3,75 liradan 8 liraya yükseltildi.

Ekmek arası

500 gram light tost ekmeği 8 liradan 16 liraya, 350 gram sandviç ekmeği 6 liradan 13 liraya, 350 gram hamburger ekmeği 6 liradan 13 liraya, 400 gram tam buğday unlu sandviç ekmeği 6 liradan 9 liraya, 400 gram çavdarlı sandviç ekmeği 6 liradan 9 liraya, 670 gram tost ekmeği 8,50 liradan 16 liraya çıkarıldı.

Atıştırmalık ürünler

50 gram altın çörek (fındıklı üzümlü) 1,50 liradan 3 liraya, 250 gram yulaflı keçiboynuzlu kurabiye 9,75 liradan 18 liraya, 250 gram tereyağlı susamlı kurabiye 9,75 liradan 18 liraya, 50 gram ekmek cipsi 2,50 liradan 4 liraya, 200 gram galeta-Grissini 6 liradan 12 liraya, 175 gram bebe bisküvisi 3,50 liradan 5,50 liraya yükseltildi.

İBB, 11 Şubat itibarıyla Halk Ekmek fiyatına yüzde 60 zam yaparak, 1,25 liradan 2 liraya çıkarmıştı.

Halk Ekmek ürünlerine 2021 yılı temmuz ayında yüzde 25, kasım ayında ise yüzde 50'ye varan oranlarda zam yapılmıştı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Halk Ekmek, Buğday, Ekmek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da Halk Ekmek'in paketli ürünlerine yüzde 116'ya varan oranlarda zam yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da Halk Ekmek'in paketli ürünlerine yüzde 116'ya varan oranlarda zam yapıldı - Son Dakika
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