İstanbul'da Hava Nedeniyle Vapur Seferleri İptal

25.11.2025 08:23
İstanbul'da olumsuz hava şartları nedeniyle sabah seferleri iptal edildi.

İstanbul'da kötü hava şartları sebebiyle sabah saatlerindeki vapur ve İstanbul Deniz Otobüsü (İDO) seferleri iptal edildi.
Şehir Hatları ve İDO'nun İnternet sayfalarından ve sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre elverişsiz hava şartları nedeniyle özellikle sabah saatlerindeki seferlerin iptal olduğu açıklandı.

İptal olan seferler

Şehir Hatları:

06.15 ve 06.50 Beykoz- Eminönü hattı seferleri

07.00 Beykoz-Eminönü Seferi

07.05 Sarıyer-Eminönü Seferi

07.25 Beykoz-Üsküdar Seferi

İDO:

08.00 Yalova-Pendik ve 09.00Pendik-Yalova

10.00'dan 20.00'a kadar olan bütün Yalova Pendik seferlerinin yeni bir duyuruya kadar iptal edildiği açıklandı.

Kaynak: İHA

