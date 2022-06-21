İki kardeş, ATM'de kullanılan kartın bilgilerini kopyalayarak akaryakıt istasyonlarından böyle alışveriş yaptı - Son Dakika
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İki kardeş, ATM'de kullanılan kartın bilgilerini kopyalayarak akaryakıt istasyonlarından böyle alışveriş yaptı

21.06.2022 09:40

İki kardeş, ATM'de kullanılan kartın bilgilerini kopyalayarak akaryakıt istasyonlarından böyle alışveriş yaptıİSTANBUL Kağıthane'de bir ATM'de işlem yapan vatandaşın kart bilgilerini kopyalayan iki hırsız, sadece akaryakıt istasyonundaki marketlerden alışveriş yaptı.

İki kardeş, ATM'de kullanılan kartın bilgilerini kopyalayarak akaryakıt istasyonlarından böyle alışveriş yaptı

İSTANBUL Kağıthane'de bir ATM'de işlem yapan vatandaşın kart bilgilerini kopyalayan iki hırsız, sadece akaryakıt istasyonundaki marketlerden alışveriş yaptı. Arabası bile olmayan adam, mobil bankacılıktan bakarak marketlerden alışveriş yapıldığını görünce polise şikayette bulundu. Sadabad Polis Merkezi Amirliği ekiplerinin kısa sürede yakaladığı 2 kardeş yakalanırken, alışveriş yaptıkları o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kağıthane Merkez Mahallesi'den geçtiğimiz aylarda meydana gelen olayda, cadde üzerindeki bir bankaya ait ATM'yi takibe alan dolandırıcılar, para çeken şahısları incelemeye başladı. Bir süre sonra harekete geçen dolandırıcılar, ATM'den para çeken şahsın kart bilgilerini kopyalayarak olay yerinden kaçtı.

Arabası olmayan şahıs alışverişi görünce dolandırıldığını anladı

ATM'den para çektikten sonra evine giden şahıs, bir süre sonra mobil bankacılıktan hesabına girince aracı bile olmadığı halde akaryakıt istasyonlarından alışveriş yapıldığını görünce dolandırıldığını anlayıp emniyete başvurdu. Yaşanan olay üzerine harekete geçen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Sadabad Polis Merkezi Amirliğine bağlı Suç Araştırma Büro ekipleri, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Dolandırıcılar polis baskınıyla yakalandı

Akaryakıt istasyonlarını tek tek gezerek güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, 3 farklı akaryakıt istasyonundan toplamda 331 lira harcama yapan şüphelilerden bir tanesinin Başar Talha P. olduğunu tespit etti. Başar Talha P.'nin ikamet ettiği Yahya Kemal Mahallesi'ndeli evine baskın düzenleyen Kağıthane polisi, şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Baskın sırasında Başar Talha P.'nin yanında bulunan kardeşi M.Ş.P.'nin de markette alışveriş yapıldığı sırada yanında olduğunu belirleyen polis onu da gözaltına aldı.

Dolandırıcıların alışveriş yaptıkları anlar kamerada

Kağıthane'de dolandırıcıların şahsın kimlik bilgilerini kopyalayıp benzin istasyonundan alışveriş yaptıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şahısların benzin istasyonundaki marketlerden alışveriş yaptıkları ve daha sonra ellerini kollarını sallayarak dışarıya çıkıp kayboldukları görülüyor. Öte yandan dolandırıcılık şüphelilerinin kart bilgilerini nasıl kopyaladıklarının da araştırıldığı öğrenildi.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa İki kardeş, ATM'de kullanılan kartın bilgilerini kopyalayarak akaryakıt istasyonlarından böyle alışveriş yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İki kardeş, ATM'de kullanılan kartın bilgilerini kopyalayarak akaryakıt istasyonlarından böyle alışveriş yaptı - Son Dakika
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