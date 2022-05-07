İstanbul'da jandarma ekipleri, sürücü ve yolculara trafik güvenliğini anlattı - Son Dakika
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İstanbul'da jandarma ekipleri, sürücü ve yolculara trafik güvenliğini anlattı

07.05.2022 12:23
İstanbul'da jandarma ekipleri, sürücü ve yolculara trafik güvenliğini anlattı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince otoyol gişelerinde durdurulan araçların sürücüleri ve yolcuları, trafik güvenliği konusunda bilgilendirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince otoyol gişelerinde durdurulan araçların sürücüleri ve yolcuları, trafik güvenliği konusunda bilgilendirildi.

Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe Gişeleri'deki uygulamada, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı personelince durdurulan araçların sürücülerine emniyet kemeri kullanımının önemi anlatıldı ve trafik güvenliğine ilişkin broşürler dağıtıldı.

Denetimlerde otomobillerdeki çocuklara, araçta arka koltukta oturmaları ve emniyet kemeri takmanın önemi anlatılarak, hediyeler verildi. Uygulamada vatandaşlar, yaya olarak dikkat etmeleri gerekenler konusunda da bilgilendirildi.

Her yıl mayısın ilk cumartesi günü "Karayolu Trafik Güvenliği Günü", bugünü takip eden hafta ise "Karayolu Trafik Haftası" olarak kutlanıyor. Hafta boyunca kamuoyunun trafik güvenliğine yönelik duyarlılığının artırılması ve trafik kazalarının azaltılması amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, TEM Otoyolu, Marmara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da jandarma ekipleri, sürücü ve yolculara trafik güvenliğini anlattı - Son Dakika


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