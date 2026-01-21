İstanbul'da Kaçak İlaç Operasyonu: 34 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İstanbul'da Kaçak İlaç Operasyonu: 34 Gözaltı

21.01.2026 11:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul merkezli operasyonda 34 şüpheli gözaltına alındı, 235 bin kaçak ilaç ele geçirildi.

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen kaçak ilaç operasyonunda 34 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç üretmek veya satmak", "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçlarına karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü.

Yasa dışı yollarla ülkeye ilaç sokan ve bunların satışını gerçekleştirerek halk sağlığını tehlikeye düşürenlerin kimlik ve adreslerini belirleyen ekiplerin düzenlediği operasyonda 21 zanlı yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda, 235 bin 328 kaçak ilaç ele geçirildi.

Çalışmaların devamında, şüphelilerle bağlantılı olduğu ve suça karıştığı iddiasıyla 34 şüpheli daha İstanbul, Antalya, Kocaeli, Sakarya ve Diyarbakır'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

İlk operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 19'u adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Gözaltındaki 34 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, kaçak ilaç temin eden, yetkisiz şekilde satışını gerçekleştiren, halk sağlığını tehlikeye atan, kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğratanlara yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, soruşturma sürecinde, kanser, diyabet, böbrek yetmezliği gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçları farklı yöntemlerle kaçak şekilde ülkeye sokan, piyasaya süren, yetkisiz satışını yapan şüphelilere yönelik teknik ve fiziki takip neticesinde, piyasa değeri 180 milyon lira olan 235 bin 328 ilaç ele geçirildiği ve 21 kişi hakkında işlem yapıldığı kaydedildi.

Başsavcılık talimatıyla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul, Antalya, Kocaeli, Sakarya ve Diyarbakır'da 52 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiği bildirilen açıklamada, 34 zanlının yakalandığı ifade edildi.

Açıklamada, çok sayıda ilaç, ruhsatsız ilaç imalat atölyeleri ve makineleri ele geçirildiği, 2 şüpheliye ait adreslerde arama ve yakalama faaliyetinin sürdüğü bilgisi verildi.

Kaynak: AA

İstanbul, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Kaçak İlaç Operasyonu: 34 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı
Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek Luis Godinho yönetecek Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek Luis Godinho yönetecek
Kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı Yarın sabahtan itibaren etkili olacak Kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı! Yarın sabahtan itibaren etkili olacak
YPG’nin Haseke’de katlettiği 10 sivilin cesedine ulaşıldı YPG'nin Haseke'de katlettiği 10 sivilin cesedine ulaşıldı
Özel’den Bahçeli’ye ’emekli maaşı’ çağrısı: Önergeyi sen ver, kayıtsız şartsız destek vereceğiz Özel'den Bahçeli'ye 'emekli maaşı' çağrısı: Önergeyi sen ver, kayıtsız şartsız destek vereceğiz
Edin Dzeko Almanya’da lider olan takıma gidiyor Edin Dzeko Almanya'da lider olan takıma gidiyor

11:50
Bomba maçlar var Şampiyonlar Ligi’nde kader günü
Bomba maçlar var! Şampiyonlar Ligi'nde kader günü
11:47
Vatandaşlık maaşı geliyor Milyonlarca emekli rahat bir nefes alacak
Vatandaşlık maaşı geliyor! Milyonlarca emekli rahat bir nefes alacak
11:36
ABD’nin ardından YPGPKK’ya bir darbe daha: Kürtlere yük oldu
ABD'nin ardından YPG/PKK'ya bir darbe daha: Kürtlere yük oldu
11:24
Arda Güler’in attığı inanılmaz pası gören herkes aynı yorumu yapıyor
Arda Güler'in attığı inanılmaz pası gören herkes aynı yorumu yapıyor
11:04
Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, öz yeğenini özel kalem müdürü yaptı
Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, öz yeğenini özel kalem müdürü yaptı
10:41
Dev bankadan sürpriz çıkış: Herkes altını ve gümüşü bırakıp ona yönelecek
Dev bankadan sürpriz çıkış: Herkes altını ve gümüşü bırakıp ona yönelecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 12:15:03. #7.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da Kaçak İlaç Operasyonu: 34 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.