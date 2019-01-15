İstanbul'da Kar Yağışı Başladı
29 dakika önce
Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK / İSTANBUL DHAİstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.
Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL DHA İstanbul
'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Kartal
Aydos Mahallesi civarında etkili kar yağışı görülüyor. Yer yer yüzey beyaza büründü.
METEOROLOJİ UYARDI Meteoroloji Genel Müdürlüğü
'nden yapılan açıklamada, İstanbul'da fırtına ve kar yağışı uyarısında bulunuldu.
Açıklamada, İstanbul'un kuzey kesimlerinde zaman zaman kuvvetli fırtına (90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Çarşamba
sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, kar yağışı veya kar örtüsü olan bölgelerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.
Görüntü Dökümü:
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-Kar yağışı
-Beyaza bürünen yüzey
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 08:40 Kaynak: DHA
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