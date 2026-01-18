İstanbul\'da Kar Yağışı Etkili

İstanbul'un bazı bölgelerinde kar yağışı etkili oluyor. Esenler Otogar mevkiinde, üst geçitlere hafif kar yağdığı görüldü.

İstanbul'da kar yağışı, etkisini göstermeye devam ediyor. Bahçelievler'in Yenibosna mevkiinde, Esenler'in Otogar mevkiinde ve Gaziosmanpaşa'da kar yağışının hızlandığı, bazı üst geçitlerin ve çatıların karla kaplandığı, lapa lapa kar yağdığı görüldü. - İSTANBUL