İstanbul'da Kar Yağışı Etkili Oluyor

İstanbul\'da Kar Yağışı Etkili Oluyor
18.01.2026 09:49
Gece saatlerinden itibaren İstanbul'da kar yağışı başladı, yüksek kesimler beyaza büründü.

AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Yüksek kesimlerde kar, deniz seviyesinde ise karla karışık yağmur şeklinde etkili olan yağış aralıklarla sürüyor. Çamlıca Tepesi de gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı sonrası beyaza büründü.

Kaynak: DHA

