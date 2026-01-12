METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı aralıklarla yeniden başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM birçok kentin yanı sıra İstanbul için de kar uyarısında bulunmuştu. Uyarıların ardından gece saatlerinde İstanbul'da kar yağışı yeniden başladı. Yağış Çatalca, Sultangazi, Başakşehir ve Şile'de aralıklarla etkisini sürdürüyor.
Son Dakika › Güncel › İstanbul'da Kar Yağışı Yeniden Başladı - Son Dakika
