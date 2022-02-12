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İstanbul'da keçi sürüsü piknikçilerin davetsiz misafiri oldu - Son Dakika

İstanbul'da keçi sürüsü piknikçilerin davetsiz misafiri oldu

12.02.2022 14:41
İstanbul'da keçi sürüsü piknikçilerin davetsiz misafiri oldu

Beylikdüzü'nde bir parka otlamak için gelen keçi sürüsü, burada piknik yapan vatandaşların davetsiz misafiri oldu.

Beylikdüzü'nde bir parka otlamak için gelen keçi sürüsü, burada piknik yapan vatandaşların davetsiz misafiri oldu.

Beylükdüzü'nde vatandaşlar hafta sonu güzel havanın tadını çıkarmak için parkları ve sahil kenarlarını tercih etti.

Gürpınar sahilindeki bir parkta piknik yapan vatandaşlar, aniden gelen keçi sürüsünü görünce şaşkınlık yaşadı.

Sürüdeki keçiler, vatandaşların piknik masalarına yönelerek, yiyeceklerine ortak oldu.

Bazı keçiler, piknik masalarının üzerine çıktı. Kimi vatandaşlar yanlarında getirdikleri yemeklerden keçilere verirken, çocuklar da hayvanları severek oyun oynadı. Kimi vatandaşlar da keçilerin fotoğrafını çekti.

Bir süre sonra parka gelen belediye görevlisi, vatandaşların pikniklerini rahatça yapabilmesi için keçileri uzaklaştırdı.

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Beylikdüzü, piknik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da keçi sürüsü piknikçilerin davetsiz misafiri oldu - Son Dakika


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