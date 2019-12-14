İstanbul'da köprü çıkışında yangın - Son Dakika

İstanbul'da köprü çıkışında yangın
6 saat önce
15 Temmuz Şehitler Köprü çıkışı Ortaköy sapağında henüz belirlenemeyen sebeple tutuşan araç alev alev yandı.
Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 08:55 Kaynak: İHA
15 Temmuz Şehitler Köprü çıkışı Ortaköy sapağında henüz belirlenemeyen sebeple tutuşan araç alev alev yandı. Yangına itfaiye ekipleri müdahalede bulunurken, çalışmalar sırasında trafik kontrollü bir şekilde tek şeritten sağlanıyor.
(İHA)
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