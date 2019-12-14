İstanbul'da köprü çıkışında yangın - Son Dakika
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İstanbul'da köprü çıkışında yangın

6 saat önce

15 Temmuz Şehitler Köprü çıkışı Ortaköy sapağında henüz belirlenemeyen sebeple tutuşan araç alev alev yandı.

15 Temmuz Şehitler Köprü çıkışı Ortaköy sapağında henüz belirlenemeyen sebeple tutuşan araç alev alev yandı. Yangına itfaiye ekipleri müdahalede bulunurken, çalışmalar sırasında trafik kontrollü bir şekilde tek şeritten sağlanıyor.

(İHA)

İstanbul'da köprü çıkışında yangın

Ortaköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 08:55 Kaynak: İHA
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