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İstanbul'da korkutan görüntü! Dev dalgalar park halindeki aracı böyle içine çekti - Son Dakika

İstanbul'da korkutan görüntü! Dev dalgalar park halindeki aracı böyle içine çekti

01.12.2021 10:01

Büyükçekmece'de dün etkili olan fırtına esnasında marinada park halinde bulunan araç, denizden yükselen dev dalgaların etkisiyle suya düştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yaşanan panik anları cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Dün Güzelce Mahallesi'ndeki marinada yaşanan olayda hızı saatte 130 kilometreyi bulan fırtına sırasında denizden dev dalgalar yükseldi. Dev dalgalar nedeniyle demir atmış tekneler ve yatlar beşik gibi sallandı. Dev dalgaların çarptığı park halindeki bir otomobil de denize uçtu.

BÜYÜK BİR FACİADAN DÖNÜLDÜ

Araçta kimsenin bulunmaması nedeniyle büyük bir faciadan dönüldü. Fırtına sırasında yaşanan korku ve panik anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde fırtınanın etkisiyle denize uçan aracın görüntüsü ve panik anları yer aldı.

İstanbul'da korkutan görüntü! Dev dalgalar park halindeki aracı böyle içine çekti

Fırtına, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da korkutan görüntü! Dev dalgalar park halindeki aracı böyle içine çekti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da korkutan görüntü! Dev dalgalar park halindeki aracı böyle içine çekti - Son Dakika
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