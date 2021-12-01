İstanbul'da korkutan görüntü! Dev dalgalar park halindeki aracı böyle içine çekti - Son Dakika

Dün Güzelce Mahallesi'ndeki marinada yaşanan olayda hızı saatte 130 kilometreyi bulan fırtına sırasında denizden dev dalgalar yükseldi. Dev dalgalar nedeniyle demir atmış tekneler ve yatlar beşik gibi sallandı. Dev dalgaların çarptığı park halindeki bir otomobil de denize uçtu.

BÜYÜK BİR FACİADAN DÖNÜLDÜ

Araçta kimsenin bulunmaması nedeniyle büyük bir faciadan dönüldü. Fırtına sırasında yaşanan korku ve panik anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde fırtınanın etkisiyle denize uçan aracın görüntüsü ve panik anları yer aldı.