İstanbul'da kurban pazarında denetim yapıldı - Son Dakika
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İstanbul'da kurban pazarında denetim yapıldı

03.07.2022 13:47
İstanbul'da kurban pazarında denetim yapıldı

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler'deki kurban pazarında denetim yaptı.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler'deki kurban pazarında denetim yaptı.

Çobançeşme Mahallesi'ndeki kurban pazarına gelen İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca ve beraberindeki ekip, öncelikle pazar yerinin fiziki durumunu denetledi.

Daha sonra çadırları gezen ekiptekiler, hayvanların pasaportlarını, sağlık durumlarını, küpelerini ve yaş durumunu kontrol etti.

Denetim sırasında gazetecilere konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, bu yılki kurbanlıkların 24 Haziran'da verilen izinle şehre giriş yaparak pazarlara geldiğini belirterek, kurbanlık denetiminin, hayvanların geldiği yerden başladığını vurguladı.

Karaca, hayvanların aşıları ve diğer kontrollerin yapılarak genel bir rapor çıkarıldığını anlatarak, "Ayrıca, 2010 yılından beri Avrupa Yakası 'şap'tan ayrı bölge ilan edildi. Burası için ayrıca kan analizi yapılıyor. Analiz raporları da tekrar kontrol ediliyor, ondan sonra Trakya'ya geçiş sertifikasıyla giriş yapabiliyor. Ayrıca bir de yaş kontrolü yaptık. Çünkü pasaportlarında hayvanların yaşları, cinsiyetleri her şeyi var zaten. Ayrıca Bakanlığımızın geliştirdiği bir program var. Türkvet ismiyle. Burada da herhangi bir hayvanın küpesini yazdığınızda hayvanın bütün bilgilerini görebiliyorsunuz." diye konuştu.

Eti dinlendirmeden dolaba koymayın

Bunun dışında şüpheye düşen vatandaşların, pazar yerindeki ekiplere durumu bildirebileceklerini aktaran Karaca, vatandaşlardan izin verilen yerlerden kurban almalarını ve kurbanlarını izin verilen yerlerde kesmelerini istedi.

Buralarda alınan kurbanlıklarda herhangi bir sağlık sorunu ortaya çıktığında, hayvanın bedelini vatandaşa ödediklerini söyleyen Karaca, şöyle konuştu:

"Ama izinli yerde kesilmesi ve izinli yerden alınması şart. Bu nedenle vatandaşlarımız hakikaten dikkat etmelerini istiyoruz. İstanbul'da yaklaşık 400 yerde satış izni verdik, 1000'in üzerinde yere de kesim izni verdik. Bu noktalarda işlem yapmaları çok önemli. Ayrıca yaz aylarındayız. Bu nedenle etlerin muhafazası çok önemli. Burada da etlerimizi belli bir süre dinlendireceğiz, dağınık bir şekilde koyacağız. Bir de büyük parçalar halinde dolaba koyulduğunda, merkezi soğutma geç olduğu için burada mikroorganizmalar ürüyor. Çünkü et bizim için ne kadar önemliyse, mikroorganizmalar için de o kadar önemlidir. Bozuluyor, yeşilleniyor. Sonra sıkıntı yaşıyorlar. Ayrıca kıyma yaparken de dikkat etmeleri lazım. Kıyma yaptıkları yerler önemli. İl müdürlüğü olarak zaten şu anda arkadaşlarımız sahaya çıktılar, özellikle kasaplarda kıyma makinelerinin durumlarının kontrol ediyor ve denetimlerini yapıyorlar. "

Karaca, denetimler sırasında kurbanlık şartları taşımayan hayvanları belirlediklerini dile getirerek, bu şartlara sahip olmayan kurbanlıkların üzerine çarpı işareti koyduklarını söyledi.

Bu nedenle pazar yerlerine de "Üzerinde çarpı işareti bulunan hayvanların kurbanlık vasfı bulunmuyor" diye afişler astıklarını belirten Karaca, hastalıklı olanlar ya da benzer sıkıntıları bulunan hayvanların da ya karantina çadırına alındığını ya da pazar yerinin dışına çıkartıldığını kaydetti.

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Kaynak: AA

Bahçelievler, İstanbul, Kıyma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da kurban pazarında denetim yapıldı - Son Dakika

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