İstanbul'da Kuvvetli Rüzgar, Tır Sürücülerini Zorluyor

08.01.2026 17:09
İstanbul'daki şiddetli rüzgar, tır sürücülerine zor anlar yaşatıyor; viyadüklerde dikkat gerekiyordu.

İstanbul'da etkili olan kuvvetli rüzgar ve lodos, trafikte özellikle ağır tonajlı araç sürücülerine zor anlar yaşattı. Zaman zaman saatte 70 ila 80 kilometre hıza ulaşan şiddetli rüzgar nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu'nu kullanarak Anadolu Yakası'na geçmeye çalışan tır sürücüleri büyük dikkatle ilerlemek zorunda kaldı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda özellikle viyadük geçişlerinde rüzgarın etkisi daha da artarken, tır sürücülerinin yaşadığı zorlu anlar kameralara yansıdı. Görüntülerde, viyadüklerin üzerine gelen tırların yan yana ve peş peşe dizilerek hızlarını düşürdüğü, en sağ şeridi tercih edip birbirlerine adeta siper olarak yolu tamamlamaya çalıştıkları görüldü. Arnavutköy İlçesi ve Sarıyer İlçesi mevkiinde kaydedilen görüntülerde, kuvvetli lodosun etkisiyle savrulmamak için çaba sarf eden tır sürücülerinin direksiyon hakimiyetini korumak adına zaman zaman durma noktasına kadar yavaşladıkları dikkat çekti. Rüzgarın özellikle yüksek kesimlerde ve açık alanlarda etkisini artırması, ağır vasıtalar için tehlikeyi daha da büyüttü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

16:20
