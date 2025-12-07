İstanbul’da Kuvvetli Yağışlar Etkili - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İstanbul’da Kuvvetli Yağışlar Etkili

07.12.2025 13:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İBB, İstanbul’da metrekareye 5-45 kg yağış düştüğünü ve şiddetli yağışın devam edeceğini duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentin farklı bölgelerinde metrekareye 5 ila 45 kilogram yağış düştüğünü bildirdi.

İBB'den yapılan açıklamada, Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı hava ile Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın İstanbul'da kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olduğu belirtildi.

Gece yarısı başlayıp, saat 04.00 civarı şiddetini artıran sağanağın Boğaz çevresi ve Avrupa Yakası'nda özellikle Şişli, Sarıyer, Arnavutköy, Beykoz, Üsküdar, Bakırköy'de etkili olduğu ifade edilen açıklamada, kentin farklı bölgelerinde metrekareye 5 ila 45 kilogram arasında yağış düştüğü kaydedildi.

Açıklamada, yağışın öğleye kadar kuvvetli devam edip, yarın sabaha kadar kent genelinde etkili olmasının beklendiği, hafif rüzgarın ise öğleden itibaren kuvvetlenerek geceye kadar kuzeyli yönlerden zaman zaman fırtına şeklinde esmesinin öngörüldüğü bildirildi.

İBB'nin, hava tahmin raporları doğrultusunda olumsuz hava koşullarıyla mücadele için ekiplerini hazırladığına dikkati çekilen açıklamada, İBB Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) muhtemel olumsuzluklara karşı kriz masa kurduğu ve koordineli çalıştığı vurgulandı.

Açıklamada, itfaiye, İSKİ, Yol Bakım Daire Başkanlığı, Atık Yönetimi, Park Bahçeler, Afet İşleri, Zabıta, İBB Trafik, İETT, Metro İstanbul, Halkla İlişkiler ve İşletmeler Müdürlüğü birimleri dahil olmak üzere toplam 5 bin 887 personel ve 1972 araç ile iş makinesinin sahada aktif görev yaptığı ifade edildi.

İstanbul'daki hava sıcaklıklarının 20 Aralık'a kadar (8-10 Aralık hariç) mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesinin öngörüldüğü de kaydedildi.

Kaynak: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Hava Durumu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul’da Kuvvetli Yağışlar Etkili - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eve girince hırsızla burun buruna geldi, canını zor kurtardı Azmettirici bakın kim çıktı Eve girince hırsızla burun buruna geldi, canını zor kurtardı! Azmettirici bakın kim çıktı
Hamas tek şart sundu: Silahlarımızı bırakmaya hazırız Hamas tek şart sundu: Silahlarımızı bırakmaya hazırız
TAG Otoyolu’nda 3 tır çarpıştı Araçlarda yangın çıktı TAG Otoyolu'nda 3 tır çarpıştı! Araçlarda yangın çıktı
Ülkeyi sarsan darbe girişimi Askerler soluğu devlet televizyonunda aldı Ülkeyi sarsan darbe girişimi! Askerler soluğu devlet televizyonunda aldı
Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
İzmir’de Hz. Muhammed’e hakaret eden şüpheli tutuklandı İzmir'de Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı

09:41
İstanbul’da uyuşturucu baskınında çatışma: 1 zanlı öldürüldü, 1 polis yaralandı
İstanbul'da uyuşturucu baskınında çatışma: 1 zanlı öldürüldü, 1 polis yaralandı
09:19
Son ankette ezber bozan sonuçlar MHP son 25 yılın en düşüğünde
Son ankette ezber bozan sonuçlar! MHP son 25 yılın en düşüğünde
09:08
Tam 19 yıl sonra gelen galibiyet Dünya devini gidip sahasında yendiler
Tam 19 yıl sonra gelen galibiyet! Dünya devini gidip sahasında yendiler
08:57
AK Partili isimden Türkiye’ye gözdağı veren terör örgütüne: Neresi Vietnam olur görürler
AK Partili isimden Türkiye'ye gözdağı veren terör örgütüne: Neresi Vietnam olur görürler
08:31
Dikkat, sadece günler kaldı Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek
Dikkat, sadece günler kaldı! Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek
08:25
Spikerlerin gözaltına alınmasının perde arkası İşte fitili ateşleyen isim
Spikerlerin gözaltına alınmasının perde arkası! İşte fitili ateşleyen isim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2025 09:58:45. #7.13#
SON DAKİKA: İstanbul’da Kuvvetli Yağışlar Etkili - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.