İstanbul\'da Lodos Teknelere Zarar Verdi

İSTANBUL'da Cuma akşamından itibaren etkili olmaya başlayan lodos sırasında Avcılar Balıkçı Barınağı'nda dalgalar mendireği aşarak bağlı teknelere zarar verdi. Lodosun da etkisiyle görevliler sahile vuran enkaz ve çöpleri toplayarak temizlik yaptı.

Avcılar'da kimyasal yük tankerinin kıyıya sürüklenmesine ve en az 3 teknenin zarar görmesine neden olan şiddetli lodos etkisini kaybetti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri sahilde loosun getirdiği çöp ve yosunları temizlemek için çalışma başlattı. Sahile vuran çöp ve teknelerin enkaz parçaları görevliler tarafından denizden tek tek toplandı. Çöpler torbalara konulduktan sonra kamyonetlere yüklendi. İDO İskelesi'nin bulunduğu noktaya dalgalarla çok miktarda pet şişe ve çöp taşındığı görüldü. Özellikle Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın yakınında bulunan alanda sandal ve tekne parçalarının sahile vurması dikkat çekti.