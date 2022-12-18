İstanbul'da korkunç manzara! Onlarca kedinin bacağını "büyü" için kesmişler - Son Dakika
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İstanbul'da korkunç manzara! Onlarca kedinin bacağını "büyü" için kesmişler

18.12.2022 17:46

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde gezerken kedilerin bacaklarının kesik olduğunu fark eden genç o anları kayda aldı. Görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, kedilerin bacaklarının büyü için kesildiği öne sürüldü.

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde bulunan kedilerin bacaklarının kesildiği ortaya çıktı. Bölgede bulunan mahallelerden birinde kedilerin büyü için bacaklarının kesildiği iddia edildi.

KAMERAYA YANSIDI

Sosyal medyada büyük tepki çeken o anlar kameraya da yansıdı. Görüntülerde birçok bacağı kesik kedi görülürken o anlara tepki yağdı.

BÜYÜ İÇİN KESİLİYOR

Öte yandan kedilerin bacaklarının kesildiği olaylar Türkiye'nin birçok kentinde sıkça yaşanıyor. Kedi patilerinin büyü yapmak ya da büyüyü bozmak için kesildiği belirtilirken "Bağlama büyüsü" adı altında kedi patisi istendiği biliniyor.

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İstanbul, Bağcılar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da korkunç manzara! Onlarca kedinin bacağını 'büyü' için kesmişler - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da korkunç manzara! Onlarca kedinin bacağını "büyü" için kesmişler - Son Dakika
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