İstanbul'da Mekke'nin fethinin 1389. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'da Mekke'nin fethinin 1389. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

İstanbul'da Mekke'nin fethinin 1389. yıl dönümü kutlandı

6 saat önce

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Beykoz Şubesinin düzenlediği etkinlikte Mekke'nin fethi kutlandı.

İstanbul'da Mekke'nin fethinin 1389. yıl dönümü kutlandı, System.String[]

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Beykoz Şubesinin düzenlediği etkinlikte Mekke'nin fethi kutlandı.

TÜGVA Beykoz Şube Başkanı Ekrem Tuncer, Çavuşbaşı Kasrı'nda gerçekleştirilen programda, Mekke'nin fethini, Hakk'ın batıla karşı gelişi olarak tanımladı.

Batılın yıkılmasının Hakk'ın hakim olması anlamına geldiğini belirten Tuncer, "İnsanlık tarihinde Mekke'nin fethi çok önemli bir dönüm noktasıdır. Hakk'ın hiçbir zaman yenilemeyeceğinin, her daim Hakk'ın galip olacağının mührüdür. Mekke'nin fethi putperestlere karşı 'Sizin putlarınız yıkılacak.' demektir." dedi.

Beykoz Müftüsü Ali Efe de katılımcılara Mekke'nin fethinin nasıl ve hangi stratejilerle gerçekleştirildiğini anlattı.


Protokol konuşmalarının ardından mehteran gösterisi yapıldı.


Etkinlikte yapılan çekilişle 20 yaşının altındaki gençlerden 2 kişiye umre ziyareti, 2 kişiye bisiklet, 2 kişiye telefon ve 2 kişiye de tablet hediye edildi.


Programa, AK Parti Beykoz İlçe Başkanı Muhammed Hanefi Dilmaç, MHP Beykoz İlçe Başkanı Oğuzhan Karaman ile diğer davetliler katıldı.

Türkiye, Beykoz, Mekke, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 11:02 Kaynak: AA
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