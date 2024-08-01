İstanbul'da On Binlerce Kişi Filistinli Şehitler İçin Yürüdü - Son Dakika
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İstanbul'da On Binlerce Kişi Filistinli Şehitler İçin Yürüdü

İstanbul\'da On Binlerce Kişi Filistinli Şehitler İçin Yürüdü

İHH'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda sivil toplum kuruluşu tarafından, işgalci İsrail'in hain saldırısında şehit olan İsmail Heniye ve Filistinli şehitler için yürüyüş düzenlendi. Fatih Camii önünden başlayan ve Beyazıt Meydanı'nda sona eren yürüyüşe on binlerce kişi katıldı.

01.08.2024 12:27  Güncelleme: 12:32
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İHH İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde işgalci İsrail'in saldırısında şehit olan İsmail Heniye ve Filistinli şehitler için yürüyüş gerçekleştirildi. On binlerce kişinin katıldığı yürüyüş, akşam namazının ardından Fatih Camii önünden başladı, Beyazıt Meydanı'na kadar devam etti. On binlerce katılımcı, yürüyüş boyunca "Yaşasın Küresel İntifada, Katil İsrail, İşbirlikçi ABD, Katil İsrail Filistin'den Defol" sloganları attı, tekbirler getirdi.

İstanbul'da on binlerce kişi Filistinli şehitler için yürüdü

"Safları sıklaştırmak zorundayız"

Beyazıt Meydanı'ndaki program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Tilavetin ardından sivil toplum kuruluşu temsilcileri tarafından konuşmalar yapıldı.

Genç İHH Başkanı Cihat Çelik, "Bugün safları daha fazla sıklaştırmak zorundayız. Tefrikadan kaçınmamız gerekiyor. Uzun sürecek bir mücadelenin başlangıcındayız. Bu mücadeleyi ancak safları sıklaştırarak birlikte yürütebiliriz" dedi.

"Babamın kanı Filistinli bir çocuğun kanından daha değerli değil"

Mavi Marmara Derneği Başkanı İsmail Songür ise, " Gazze'de olanlar sadece izlenirken, Gazzeliler her sabah şehadete uyanıyorlar" dedi. Songür, Gazze'ye gönderilmesi planlanan Özgürlük Filosu ile ilgili gelişmeleri kamuoyuyla paylaşacaklarını belirtti.

İstanbul'da on binlerce kişi Filistinli şehitler için yürüdü

AGD İstanbul İl Başkanı Mehmet Yaroğlu, İsmail Heniye'nin oğlu Abdusselam Heniye ile yaptıkları telefon görüşmesini anlattı. Yaroğlu, oğul Heniye'nin görüşmede, "Benim babamın kanı Filistinli herhangi bir çocuğun kanından daha değerli değildir. Mahsunuz, gözümüz yaşlı. Ancak asla ye'se kapılmıyoruz. Mücadeleden asla ve asla geri durmayacağız" dediğini aktardı.

Düzenlenecek eylemlere katılım çağrısı yapıldı

Siyer Vakfı Kurucusu Muhammed Emin Yıldırım da, "Eğer bir dava en iyilerini Allah yolunda kurban vermeye başlamışsa zafer yakındır. Biz iman etmiş insanlarız, bir davaya gönül vermişiz ve bu yolda kurban olana kadar Filistin davasını, Mescid-i Aksa davasını asla geri bırakmayacağız. Bütün zalimlerle, bütün tağutlarla, bütün işbirlikçilerle, bütün yardakçılarla sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi.

Eylemde, Filistinli Aktivist Talal Nasır, TÜGVA İstanbul İl Başkanı Beytullah Çiçen, Gazze Dayanışma Platformu Sözcüsü Necmettin Irmak ve Yedi Hilal Derneği Genel Başkanı Samet Paçacı da birer konuşma yaptı.

3 Ağustos Cumartesi günü tüm dünyada ve Türkiye'nin 81 ilinde yapılacak yürüyüşlere katılım çağrısının yapıldığı eylem, Filistin'in özgürlüğü ve şehitler için yapılan duaların ardından sona erdi.

İstanbul'da on binlerce kişi Filistinli şehitler için yürüdü

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Son Dakika Advertorial Bülten İstanbul'da On Binlerce Kişi Filistinli Şehitler İçin Yürüdü - Son Dakika


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