Devlet Memurları Kanunu değişebilir! Mobbing de gündemde

Plan ve Bütçe Komisyonu'na gönderilen "Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" esaslı bir değişiklik öngörüyor. Teklif ile kamu kurumlarında yardımcı sınıfı kapsamında görev yapanlardan lise ve üstü eğitimi bulunanların bir defaya mahsus olmak üzere aynı dereceli genel idare hizmetleri sınıfına dahil memur unvanlı kadrolara geçirilmesi öngörülmektedir.

GÖREV YERİ DEĞİŞİKLİĞİ VE MOBİNGE VURGU YAPILDI

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez'in imzasını taşıyan kanun teklifinin metninde "Yardımcı hizmetler sınıfı 1965 yılında dönemin şartlarına istinaden getirilmiş bir geçici çözüm olmuştur. Ancak günümüzde KPSS ve EKPSS ile başarı gösteren kişilerin, şehit ailelerinin, gazilerimizin istihdam edildiği bir sınıf haline dönüşmüştür. Fiili olarak bir memurla aynı işler verilen bu sınıftaki çalışanlar memurlar gibi özlük haklatma sahip olmadıkları için sıklıkla amirleri tarafından mobbinge maruz kalmaktadır. Bu durum Anayasa'nın eşitlik ilkesiyle bağdaşmamaktadır. Arıca bu sınıftaki çalışanların görev tamamı net olmadığı için sık sık görev yerleri ve alanları değiştirilebilmektedir. Bu durum personelin ilgili kamu görevinde kendisini geliştirmesine engel olmaktadır. Oysa kariyer imkanlarının geliştirilmesi çalışanların iş motivasyonunu artıracak ve verimlilik sağlayacaktır.

YAKLAŞIK 200 BİN KİŞİ YARARLANABİLECEK

Teklif ile hali hazırda memur gibi çalıştırılan ancak memur statüsü verilmeyen yaklaşık 200.000 yardımcı hizmetler sınıfı çalışanın genel hizmetler sınıfına intikali amaçlanmaktadır. Zaten 2019 yılında yapılan bir düzenleme ile mübaşir olarak görev yapan kamu çalışanlarının yardımcı hizmetler sınıfından genel hizmetler sınıfına geçirilmiş ve ilgili çalışanlar için hak kaybı sonlandırılmıştır. Benzer bir şekilde yardımcı hizmetler sınıfına dahil olan çalışanların tamamı için de bu hakkın tanınması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.