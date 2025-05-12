Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, PKK'nın silah bırakmasını değerlendirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, PKK'nın silah bırakmasını değerlendirdi

Geniş Video İzle

Trabzon'un Maçka ilçesinde terör örgütü mensupları tarafından 11 Ağustos 2017 tarihinde evinin önünde teröristlerce şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, PKK'nın fesih kararını duyurmasını değerlendirdi. Ayşe Bülbül, "PKK silah bırakacaksa daha şehitlerimiz olmayacaksa, Eren'ler daha şehit edilmeyecekse şehit annesi olarak bu işe onay veririz" dedi.

12.05.2025 13:59  Güncelleme: 14:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'un Maçka ilçesi Köprüyanı Mahallesi'nde 11 Ağustos 2017 tarihinde terör örgütü mensuplarının hırsızlık için girdiği evlerini güvenlik güçlerine göstermek için giderken açılan ateş sonucu Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik ile birlikte şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, PKK'nın fesih kararını duyurmasını değerlendirdi.

Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, PKK'nın silah bırakmasını değerlendirdi

"EVLATLARIMIN KOKUSUNA HASRETİM"

"PKK silah bırakacaksa daha şehitlerimiz olmayacaksa, Eren'ler daha şehit edilmeyecekse şehit annesi olarak bu işe onay veririz" diyen Ayşe Bülbül, "Bir şehit ailesi olarak devletimiz, milletimiz ne yaparsa biz o yolda yürümek zorundayız. Bizim evlatlarımız şehit edildi yanımızdan ayrıldı. Benim 13 tane evladım vardı ama ben evlatlarımız gecekonduda büyütürken hiçbirinin kokusuna doyamadım. Evlatlarımın kokularına hasretim. Bilsem böyle olacağını önümden hiç ayırmazdım. PKK silah bırakacaksa daha şehitlerimiz olmayacaksa, Eren'ler daha şehit edilmeyecekse şehit annesi olarak bu işe onay veririz. Daha kimse ağlamasın. Benim hiçbir şey yıkamazdı. Eren'in acısı beni bitirdi. Eren'ler şehit edilmesin, hiçbir Ayşe anne ağlamasın diye onay veririm. Daha şehit olmayacak diyerek bize gözdağı verirlerse ne olacak. Eğer bunlar tamamen silah bırakacaksa bizde onay verelim" şeklinde konuştu.

Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, PKK'nın silah bırakmasını değerlendirdi

"TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SİLAH BIRAKACAĞINA İNANMIYORUM"

PKK'nın silah bırakacağına inanmadığını belirten Ayşe Bülbül, "Yıllar önce bıraksaydılar. Hiçbir şehit olmasaydı. Eren'in ne suçu günahı vardı. Hiçbir anne ağlamasın, hiçbir baba gözyaşı dökmesin. Bunlar canı gönülden silah bırakıp bizimle birlik olursalar tabi ki şehit annesi olarak onay veririm. Eğer boşluğa düşürüp evet biz silah bırakıyoruz deyip te devam ederseler o zaman ne olacak. Bu sorunun cevabını kime soracağız. Bunların arkasında duranlar kolay kolayına silah bırakmazlar.

Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, PKK'nın silah bırakmasını değerlendirdi

Şehitlerimizi, şehit etmekten vazgeçmezler. Eren'in bedeninde 17 tane kurşun vardı. Ne suçu, günahı vardı. Bunların bırakacağına inanmıyorum. Bırakıyoruz diyecekler bize gözdağı verecekler yine bırakmayacaklar. Ben gözümün nurunu kaybettim. Bunların kalleşliğine akıl ermez. Ben bırakacaklarını ummuyorum. Bıraksınlar Eren'ler, Ahmet'ler, Mehmet'ler şehit edilmesin. Madem bırakacaklar Diyarbakır'daki annelerin evlatlarını niye göndermediler. Ben evlatlarımın birisini şehit verdim hepsini vermeye hazırım" ifadelerini kullandı.

Eren Bülbül\'ün annesi Ayşe Bülbül, PKK\'nın silah bırakmasını değerlendirdi
Kaynak: İHA

Eren Bülbül, Güvenlik, trabzon, Terör, Yerel, PKK, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, PKK'nın silah bırakmasını değerlendirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Adem Şimşek:
    İşte Ana İşte Türk Kadını İşte Saliha Bir Müslüman... Ellerinden Öperim Teyzem benim 83 15 Yanıtla
  • Halis demir:
    EREN BÜLBÜL ÖLÜMSÜZDÜR. 57 1 Yanıtla
  • Osman Ak:
    Ağzınız öyle diyor kalbiniz öyle demiyor söyletene bakarız biz halk olarak 29 13 Yanıtla
  • Alex De Souza:
    Allah rahmet eylesin bütün terör şehitlerine.. Ama oy ve koltuk sevdası uğruna bakalım daha neler göreceğiz.. 22 8 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    medya bombasi baslatilmistir.. artik gazetesinden tvsine ne ise bu ve bu gibi haberleri gorecegiz ..tahminen bi 20 gun. bu isin ya nasil oldu bi gunde bi cagriyla diyenleri, dis gucler neresinde ne karsiligi diyenler, anayasa degisikligi ile nedir bizi bekleyenler vsvsvs diye soranlar kendilerini bu bombardiman ile cok kucuk bir azinlik gibi hissedecekler ama oyle degil.. Cidden millet akli selimdir.. susar yaz ciz vs yapmaz ama ne nedir bilir.. sadece secimi bekler. onca iktidar gordum ben hic sasmadi.. 22 1 Yanıtla
  • sivasli58:
    elini degil ayagini operim kalbi gonlu buyuk annem... 4 4 Yanıtla
  • mert çelik:
    oglu sehıt ama pikekeyi kuran yonetenler ne kadar nasıl ceza alacak onu dusunmenız lazım..arka planda ne konusuldu kımse bahsetmıyor 3 0 Yanıtla
  • Güler Akın:
    İnanmayin hepsi siyaset oyunu pkk yi meclise sokanlar şimdi aklayip pakladi şehitler ne oldu ocalan itini meclise sokup oy devşirme si peşinde 1 0 Yanıtla
  • Security Specialist:
    Hemde çok doğru konuştun, yüzbin kere helal olsun. Anneler günün kutlu olsun Anneçim. 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eş adaylarını bulmak için 1,5 kilometre yürüdüler Eş adaylarını bulmak için 1,5 kilometre yürüdüler
İnci kefalinin Deliçay’daki zorlu göçünü yüzlerce kişi izledi İnci kefalinin Deliçay'daki zorlu göçünü yüzlerce kişi izledi
Beşiktaş’ta Serdal Adalı yeniden başkan seçildi Beşiktaş'ta Serdal Adalı yeniden başkan seçildi
Eurovision’un açılış törenine Gazze protestosu damga vurdu Eurovision'un açılış törenine Gazze protestosu damga vurdu
İzmir’de kaçak defineciler ormanı yaktı 5 kişi tutuklandı İzmir'de kaçak defineciler ormanı yaktı! 5 kişi tutuklandı
El Clasico’da tarihi maç 7 gollü maçta son gülen Barcelona El Clasico'da tarihi maç! 7 gollü maçta son gülen Barcelona
Ekonomi Koordinasyon Kurulu: Enflasyonla mücadele devam edecek Ekonomi Koordinasyon Kurulu: Enflasyonla mücadele devam edecek
Beşiktaş’ta üst üste şanssızlıklar 2 sakatlık, bir de dişi kırılan futbolcu Beşiktaş'ta üst üste şanssızlıklar! 2 sakatlık, bir de dişi kırılan futbolcu
Donald Trump: Ukrayna, Putin’in Türkiye’de müzakere yapılması talebini derhal kabul etmeli Donald Trump: Ukrayna, Putin'in Türkiye'de müzakere yapılması talebini derhal kabul etmeli
Şampiyon Kocaelispor’da İsmet Taşdemir görevinden ayrıldı Şampiyon Kocaelispor'da İsmet Taşdemir görevinden ayrıldı
Serdal Adalı, Beşiktaş taraftarına seslendi: Bayraklarınızı çıkarın Serdal Adalı, Beşiktaş taraftarına seslendi: Bayraklarınızı çıkarın

16:08
“47 yıllık kanlı sayfa kapanıyor“ diyen Bahçeli’den Öcalan’a teşekkür
"47 yıllık kanlı sayfa kapanıyor" diyen Bahçeli'den Öcalan'a teşekkür
15:58
Selahattin Demirtaş’tan PKK’nın fesih kararına ilk yorum
Selahattin Demirtaş'tan PKK'nın fesih kararına ilk yorum
15:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan net konuştu: Tepelerine binmeye devam edeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan net konuştu: Tepelerine binmeye devam edeceğiz
14:17
Dışişleri Bakanı Fidan: PKK’nın kararı tarihi ve önemli
Dışişleri Bakanı Fidan: PKK'nın kararı tarihi ve önemli
09:07
Tarihi gün PKK kendini feshetti, silah bıraktı
Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silah bıraktı
22:08
Fatih Terim’in Al Shabab’ı Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonunu devirdi
Fatih Terim'in Al Shabab'ı Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonunu devirdi
21:58
Adana’da 8 yaşındaki çocuğa sokakta saldırı Yerde sürüklediler
Adana'da 8 yaşındaki çocuğa sokakta saldırı! Yerde sürüklediler
21:54
Avrupa bu görüntüyle sarsıldı Macron, Starmer ve Merz trende kokain mi kullandı
Avrupa bu görüntüyle sarsıldı! Macron, Starmer ve Merz trende kokain mi kullandı?
21:50
Galatasaray Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi’nde ikinci oldu
Galatasaray Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci oldu
21:44
Büyükçekmece’de deprem riski en yüksek 5 site açıklandı
Büyükçekmece'de deprem riski en yüksek 5 site açıklandı
21:22
Hatayspor’dan Göztepe’ye çelme
Hatayspor'dan Göztepe'ye çelme
21:22
ABD Hazine Bakanı: Çin ile ticaret görüşmelerinde önemli ilerlemeler kaydedildi
ABD Hazine Bakanı: Çin ile ticaret görüşmelerinde önemli ilerlemeler kaydedildi
20:55
Kara Kartal yıldızlarıyla güldü Beşiktaş, Adana Demirspor’u mağlup etti
Kara Kartal yıldızlarıyla güldü! Beşiktaş, Adana Demirspor'u mağlup etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2025 16:40:28. #7.12#
SON DAKİKA: Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, PKK'nın silah bırakmasını değerlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.