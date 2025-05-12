Eren Bülbül\'ün annesi Ayşe Bülbül, PKK\'nın silah bırakmasını değerlendirdi

Trabzon'un Maçka ilçesi Köprüyanı Mahallesi'nde 11 Ağustos 2017 tarihinde terör örgütü mensuplarının hırsızlık için girdiği evlerini güvenlik güçlerine göstermek için giderken açılan ateş sonucu Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik ile birlikte şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, PKK'nın fesih kararını duyurmasını değerlendirdi.

"EVLATLARIMIN KOKUSUNA HASRETİM"

"PKK silah bırakacaksa daha şehitlerimiz olmayacaksa, Eren'ler daha şehit edilmeyecekse şehit annesi olarak bu işe onay veririz" diyen Ayşe Bülbül, "Bir şehit ailesi olarak devletimiz, milletimiz ne yaparsa biz o yolda yürümek zorundayız. Bizim evlatlarımız şehit edildi yanımızdan ayrıldı. Benim 13 tane evladım vardı ama ben evlatlarımız gecekonduda büyütürken hiçbirinin kokusuna doyamadım. Evlatlarımın kokularına hasretim. Bilsem böyle olacağını önümden hiç ayırmazdım. PKK silah bırakacaksa daha şehitlerimiz olmayacaksa, Eren'ler daha şehit edilmeyecekse şehit annesi olarak bu işe onay veririz. Daha kimse ağlamasın. Benim hiçbir şey yıkamazdı. Eren'in acısı beni bitirdi. Eren'ler şehit edilmesin, hiçbir Ayşe anne ağlamasın diye onay veririm. Daha şehit olmayacak diyerek bize gözdağı verirlerse ne olacak. Eğer bunlar tamamen silah bırakacaksa bizde onay verelim" şeklinde konuştu.

"TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SİLAH BIRAKACAĞINA İNANMIYORUM"

PKK'nın silah bırakacağına inanmadığını belirten Ayşe Bülbül, "Yıllar önce bıraksaydılar. Hiçbir şehit olmasaydı. Eren'in ne suçu günahı vardı. Hiçbir anne ağlamasın, hiçbir baba gözyaşı dökmesin. Bunlar canı gönülden silah bırakıp bizimle birlik olursalar tabi ki şehit annesi olarak onay veririm. Eğer boşluğa düşürüp evet biz silah bırakıyoruz deyip te devam ederseler o zaman ne olacak. Bu sorunun cevabını kime soracağız. Bunların arkasında duranlar kolay kolayına silah bırakmazlar.

Şehitlerimizi, şehit etmekten vazgeçmezler. Eren'in bedeninde 17 tane kurşun vardı. Ne suçu, günahı vardı. Bunların bırakacağına inanmıyorum. Bırakıyoruz diyecekler bize gözdağı verecekler yine bırakmayacaklar. Ben gözümün nurunu kaybettim. Bunların kalleşliğine akıl ermez. Ben bırakacaklarını ummuyorum. Bıraksınlar Eren'ler, Ahmet'ler, Mehmet'ler şehit edilmesin. Madem bırakacaklar Diyarbakır'daki annelerin evlatlarını niye göndermediler. Ben evlatlarımın birisini şehit verdim hepsini vermeye hazırım" ifadelerini kullandı.